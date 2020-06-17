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Soğuyla meşhur olan ilimizde Haziran ortasında yollar beyaza büründü

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri ve kara yolu beyaza büründü. Kars-Sarıkamış arasındaki kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:49:00 -
Soğuyla meşhur olan ilimizde Haziran ortasında yollar beyaza büründü

Kars kent merkezinde başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süre etkili olan dolu, yerini yağmura bıraktı.

Sarıkamış ilçesinde, dolu nedeniyle tarım arazileri ve kara yolu beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili araziler zarar gördü.

Dolunun ardından devam eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Dolu nedeniyle Kars-Sarıkamış arasındaki kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yol açma çalışması

Öte yandan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentteki göçerlerin yaylalara daha kolay ulaşması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Selim ilçesine bağlı Tuygun köyündeki 2800 rakımdaki yayla yolları, haziran ayına rağmen kıştan kalma kar nedeniyle kapalı bulunuyor.

Yolda yaklaşık 2 metre karın bulduğunu belirten yetkililer, göçerleri yaylalarla buluşturacaklarını söyledi.

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