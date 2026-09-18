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Gündem Söğüt’ün gururu: hafız Hüseyin Yılmaz Bilecik şampiyonu!
Gündem

Söğüt’ün gururu: hafız Hüseyin Yılmaz Bilecik şampiyonu!

Yeniakit Publisher
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Söğüt’ün gururu: hafız Hüseyin Yılmaz Bilecik şampiyonu!

Söğüt’teki Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası’nın ilk hafızı Hüseyin Yılmaz, Bilecik birinciliğini elde etti.

Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası'nda hafızlık eğitimi alan Hüseyin Yılmaz, Kur'an kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmasında Bilecik il birincisi oldu. Yarışmada elde ettiği birincilikle Marmara Bölge Finali'ne katılmaya hak kazanan Yılmaz, başarısıyla Söğüt'ü temsil edecek. Söğüt İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, "Başta hocalarımız olmak üzere öğrencimizi ve ailesini tebrik ediyor, Marmara Bölge Finali'nde başarılar diliyorum" dedi.

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