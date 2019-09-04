0553 313 94 23

Söğüt’te şenlikler öncesi tüm güvenlik önlemleri alındı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bu yıl 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi yapılan güvenlik önlemlerini ve hazırlıklarını inceledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:50
Söğüt’te şenlikler öncesi tüm güvenlik önlemleri alındı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bu yıl 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi yapılan güvenlik önlemlerini ve hazırlıklarını inceledi.


Bu bu yıl 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri 6 Eylül Cuma günü başlarken, devlet erkânının katılı ile 8 Eylül Pazar günü son bulacak. Üç gün sürecek olan şenlikler öncesi Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve beraberindekiler şenlik alanlarını inceledi.


“Bu mirası inşallah daha iyi bir noktaya taşıyacağız”


İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, “Kuruluşun kenti olarak Bilecik Söğüt’te, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin 738’incisini, 82 milyon bir olarak, kalbi beraber atan insanlar olarak devletin ve milletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Öncelikle güvenlik noktasında her türlü gerekli tedbirleri aldık. Kurumlarımızın görev dağılımlarını yaptık. Bilecikliler olarak dışarıdan gelecek misafirlerimizi karşılamaya ve burada ağırlamaya hazırız. Burada Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerini, tarihimize yaraşır bir şekilde geleneği, geçmişten geleceğe taşıma noktasında program içerikleriyle hayata geçirmeyi planladık. Türkiye’nin her noktasından Yörüklerimiz gelecek onları karşılayacağız. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Yörüklerimiz, yaşanan Yörük kültürünü, yaşayan kuşaklara da aktarmak üzere etkinliklerini ortaya koyacaklar. Türkiye’nin her yerinden yoğun bir katılım bekliyoruz. Kalbimizin beraber atması noktasında, millet olmanın, Anadolu’yu vatan tutmanın, vatan haline getirmenin inancını, iliklerimize kadar burada hem gelenlere hem kendimize hissettirmek istiyoruz. Bu mirası inşallah daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Geçmişe bakarak geleceğimizi daha sağlıklı bir şekilde bu etkinliklerle de kuvvetlendirerek taşıyacağız inşallah. Söğüt’ün nüfusunu 5’e katlamayı planlıyoruz. Geçmiş yıllardaki yoğun katılımlar da bunu bize gösteriyor. Çünkü Söğüt, tarihi mirası taşıyan bir yer. Orta ölçekli bir ilçe olsa bile taşıdığı tarihi misyon ile Anadolu topraklarının ve onun da ötesinde ortak gönül coğrafyasının hemen her yerine hitap eden ve oralardan da burası için kalbi atan insanları buraya bekleyen bir pozisyon icra edecek bu etkinlikler” ifadelerine yer verdi.


İncelemeleri sonrası Ertuğrul Gazi türbesini de ziyaret eden Vali Şentürk, ziyarete gelen ailelerle ve esnafla sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:50
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir Tarih Mobil Uygulaması için halk oylaması başladı
    1. İzmir Tarih Mobil Uygulaması için halk..
    2. İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu..
    3. Fenerbahçe, Jerome Boateng'i reddetti!
    4. Çankaya’dan ilk Diyanet İşleri Başkanı..
    5. Türkiye-Çekya İş Forumu
    6. Almanya'da bileşik PMI, ağustosta..
    7. Gazetecilerden tayını çıkan paşaya..
    8. İran, Avrupa'nın kredi teklifini..
    9. Günyüzülü şampiyon halterci..
    10. Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile..
    11. Nihat Genç'ten çok konuşulacak sözler:..
    12. İzmir’de toplu ulaşıma Fuar düzenlemesi
    13. Kadına şiddet konusuna dilek ağacında..
    14. İşkence yapıp kanıyla yazı yazdılar!
    15. Otomobille çarpışan kamyon yolun karşı..
    16. Korgeneral Öngay’dan Vali Ali..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için..
    18. Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, ömür..
    19. Emet’te toplu sünnet töreni
    20. Sakine Sarıyüce belediye başkan..
    21. FETÖ’cü 8 eski hakim ve savcı hakkında..
    22. BELMEK kayıtları başladı
    23. Sel sularında jet ski keyfi
    24. Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik..
    25. Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen..
    26. Arkadaşını öldürdü, 3 yıl sonra otobüs..
    27. EGEİD Rusya pazarına ’Uçak’la girecek
    28. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer..
    29. Diyarbakır’da HDP’lilerin yaptığı..
    30. Bayburt’ta Balaban kuşu doğaya salındı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi