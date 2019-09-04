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Söğüt nüfusunun beş katı ziyaretçi bekliyor

Bilecik'in Söğüt ilçesine, "738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında 100 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor- Vali Bilal Şentürk:- "Söğüt’ün nüfusunu biz, beşe katlamayı planlıyoruz. Geçmiş yıllardaki yoğun katılımlar da bunu gösteriyor. Çünkü Söğüt, tarihi mirası taşıyan bir yer"

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:13
Söğüt nüfusunun beş katı ziyaretçi bekliyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in 19 bin nüfuslu Söğüt ilçesinde, "738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında nüfusunun beş katı ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Her yıl eylül ayında gerçekleştirilen şenliklere, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yerli ve yabancı turist ilgi gösteriyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, 6-8 Eylül'de düzenlenecek şenlikler öncesi hazırlıkları denetledi.

Vali Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Öncelikle güvenlik önlemi noktasında gerekli tedbirlerin alındığını belirten Şentürk, "Dışarıdan gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Tarihimize yaraşır şekilde Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri geleneğini geçmişten geleceğe taşıma noktasında, program içerikleriyle hayata geçirmeyi planladık." diye konuştu.

- Yörük kültürü yaşatılacak

Şentürk, şenliklerin açılışının cuma günü yapılacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Cuma sabahı dualarla açılışımızı yapacağız. Çelebi Mehmet Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ertuğrul Gazi ve tarihteki önemli şahsiyetlerimiz için mevlit okutulacak. Sonra buraya Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyarete geleceğiz. Cumartesi günü Türkiye'nin her noktasından gelecek Yörükleri karşılayacağız. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Yörüklerimizi burada çadırlarımıza yerleştireceğiz. Yörük kültürünü genç kuşaklara aktarmak üzere etkinlikler yapılacak."

Mehteran Bölüğü'nün gösterisinin de olacağı şenliklere büyük katılım beklediklerini dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

''Kalbimizin beraber atması noktasında, millet olmanın, Anadolu'yu vatan tutmanın, vatan haline getirmenin inancını iliklerimize kadar burada hissettirmek istiyoruz. Bu mirası inşallah daha iyi noktaya taşıyacağız. Söğüt’ün nüfusunu biz, beşe katlamayı planlıyoruz. Geçmiş yıllardaki yoğun katılımlar da bunu gösteriyor. Çünkü Söğüt, tarihi mirası taşıyan bir yer. Orta ölçekli bir ilçe olsa da taşıdığı tarihi misyon ile Anadolu topraklarının ve ortak gönül coğrafyasının hemen her yerine hitap eden, oralardan da burası için kalbi atan insanları bekleyen bir pozisyon icra edecek."


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:13
  1. Bilecik
  2. Bilecik Valisi Bilal Şentürk
  3. Söğüt

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