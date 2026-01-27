  • İSTANBUL
Soğukla birlikte ortaya çıkıyor! Kalp hastaları bu durumu çoğu zaman fark etmiyor

Soğukla birlikte ortaya çıkıyor! Kalp hastaları bu durumu çoğu zaman fark etmiyor

Kış aylarında artan soğuk hava, kalp yetersizliği olan hastalarda fark edilmeden ilerleyen riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, günlük hayatta önemsenmeyen bazı belirtilerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kişi sadece üşümeye odaklanırken, kalp hastaları için çok daha sessiz ama tehlikeli bir süreç başlayabiliyor. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Kıvrak, kış aylarında kalp yetersizliği bulunan hastaların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kış aylarının, kalp yetersizliği olan bireyler için bazı özel riskler barındırdığını ifade eden Prof. Dr. Kıvrak, "Soğuk havanın damarların büzüşmesine neden olarak kalbin iş yükünü artırıyor. Bu durum nefes darlığı, çabuk yorulma ve vücutta ödem gibi şikayetlerin artmasına yol açabilir. Soğuktan korunma büyük önem taşıyor. Ani ısı değişimlerinden kaçınılması, kat kat giyinilmesi ve özellikle sabah erken saatlerde çok soğuk havada dışarı çıkılmaması gerekiyor. Ev ortamının ise ne çok soğuk ne de çok sıcak olmaması kalbin yükünü azaltacaktır" diye konuştu.

 

“Grip kalp yetersizliğini kötüleştiriyor”

Kış aylarında enfeksiyon riskinin arttığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvrak, "Grip ve solunum yolu enfeksiyonları kalp yetersizliğini hızla kötüleştirebilir. Bu nedenle grip ve pnömoni aşılarının ihmal edilmemesi, kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımının sürdürülmesinin önemlidir. Tuz tüketiminin mutlaka sınırlandırılması gerekiyor. Sıvı alımının ise hekimin önerdiği düzeyde tutulması önemlidir. Hastaların kendilerini iyi hissettikleri dönemlerde dahi ilaç dozlarını aksatmaması gerekiyor. Kilo artışı, nefes darlığında artış, bacaklarda şişlik ya da gece nefes darlığıyla uyanma gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

