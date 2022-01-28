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Gündem Soğuk ve yağışlı hafta sonuna 'bu şehirlerde' dikkat!
Gündem

Soğuk ve yağışlı hafta sonuna 'bu şehirlerde' dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hafta sonu yurtta soğuk hava etkisini sürdürecek. Kar yağışı görülen şehirlerin sayısı azalacak olsa da yağmur ve soğuk hava kendini gösterecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 10:11:00 - 2022-01-28 10:17:18
Soğuk ve yağışlı hafta sonuna 'bu şehirlerde' dikkat!

Karlı ve soğuk haftanın sonuna gelirken yurdun önemli bir kısmında yağışlar ve dondurucu soğuklar sürüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta sonu Türkiye’de soğuk ve yağışlı havanın etkisi devam edecek, yer yer kar yağışı yağmura dönse de hava sıcaklıkları büyük yükseliş yaşamayacak.

Ülke Genelinde Don Ve Buzlanmaya Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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