Soğuk şok! Selfie çekmek isterken karın altında kaldılar

Amasya’da kar yağışının ardından manzaranın keyfini çıkarmak isteyen bir çift, fotoğraf çektikleri sırada beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

Kar birikintilerinin altında cep telefonuyla selfie yapmak isteyen genç çift, hayatlarının en soğuk şokunu yaşadı. Fotoğraf çektirdikleri sırada hızla dökülen karlarla çiftin üstü bir anda beyaza büründü.

Bembeyaz oldular

Kentteki bir otelin bahçesinde dolaşan Öztürk çifti, yağış sonrası üstünde kar biriken tentenin altına geçip yavaş yavaş dökülmesini bekledikleri karlarla selfie yapmayı planladı. Görevlilerin çabasıyla hareketlenen kar kütlesinin bir anda döküldüğü çift hayatlarının en soğuk şokunu yaşadı, üstleri beyaza büründü.

Eşi Numan ile birlikte başlarına gelenleri sosyal medyada paylaşan Gözde Öztürk, "Hatıra olmasını istemiştik. Az miktarda kar döküleceğini bekliyorduk. Ama yoğun kar kütlesi bir anda kafamdan aşağı döküldü. Birden kardan kadın oldum. Kar banyosu yapmış gibi oldum" diye konuştu.