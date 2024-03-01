Soğuk hava dalgası kapıda! Uzmanlar uyardı! Eğer Mart’ın ortasını geçerse…

Meteoroloji uzmanı Abadi tarafından Avrupa ve Amerika modeli arasındaki "Türkiye" itilafına ilişkin dikkat çeken bilgilere yer verildi.

Abadi hesabından konu hakkkında yapılan paylaşım şöyle:

"Ecmwf de soğuk hava ülkemizi sarıp sarmalarken Gfs de ise soğukların ülkemize girişi için vize sorunu var. Bu haliyle geleceğini varsayarsak kötünün iyisi olur. Mart ortasından sonra gelmesi muhtemel sistemlerin ise zararı büyük olur. Bakalım neler olacak?"