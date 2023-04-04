Soğuk duştan sonra bunu yaptı! Nevşin Hocahanım’a bak sen

CHP amigosu gazeteci Nevşin Mengü'nün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüntüler üzerinden adeta seccade fetvası vererek Kılıçdaroğlu'nu aklama çabasına girişmesini eleştiren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “Seccade kutsal değil, ne var bunda?” diyenlerin "optik çarpıtma" yaparak hasıraltı etmek istedikleri hususa dikkat çekti.

Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dindar-muhafazakâr-sağ seçmenden oy alma hesabıyla yaptıkları din tüccarlığının lastiği “Seccade Olayı” ile patladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bütün o riyakâr, samimiyetsiz, sahte pozlar bir çırpıda çöpe gitti.

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-Takiye buraya kadar!

-Dağılabilirsiniz.

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Saadet Parti yöneticisinin uçuşa geçip “Mücahit” ilan ettiği Mister Kemal, bir iftar sonrası poz verirken seccadenin üzerine basıyor.

Aynen, Pensilvanya’daki Gizli Kardinal Fetullah’ın yakın geçmişte yaptığı gibi!

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Kemal Baydınoğlu ile birlikte kadraja girenler arasında “Militan Canan” da var.

Bu Canan, birkaç yıl evvel ne demişti:

“Sağ seçmenden oy alabilmek için takiye yapıyoruz. Onlar gibi görünmeye çalışıyoruz…”

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Kendisini “Yedi dakika önce bu tabakta çeyrek domuz vardı” filminden hatırlıyoruz!

SOĞUK DUŞTAN SONRA

Yoldaş Medyatörler, Bay Bay Kemal’i “kurtarabilmek” için iftardan sahura sıraya girdiler.

Mesela, Nevşin…

Baba mesleğinden aldığı ilhamla Mister Kemal’in bir nevi avukatı oluverdi!

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Hemen ardından da…

“Seccadeye ayakkabıyla basılabilir” fetvası veren…

-Nevşin Hocahanım’a dönüştü!

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“Seccade kutsal değil, ne var bunda?” diyenlerin optik çarpıtma yaparak hasıraltı etmek istedikleri husus şudur:

-Üzerine ayakkabıyla basılan seccade nedir yani neyi simgeliyor?

-Namaz kılınırken üzerinde secde edilen seccade; namaz ibadetinin işareti, ifadesidir. (...)"