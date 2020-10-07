İSTANBUL (AA) - Bayındır İçerenköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şahin, koronavirüs ile diğer hastalıklar arasındaki farkları belirterek "Soğuk algınlığında nefes darlığı olmaz, kas ağrısı çok çok hafiftir ya da hiç yoktur." ifadelerini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs, koronaviridea ailesinden, insanlarda basit soğuk algınlığından ciddi zatürreye gidebilecek spektrumda hastalıklara yol açabilen bir virüs olarak karşımıza çıkıyor. İnfluenza (grip) virüsü, yine nezle semptomları ve akciğer enfeksiyonuna yol açabilen Orthomyxoviridae ailesinden bir virüs. Soğuk algınlığı virüsünün ise yüzde 30-80 arasını, Picornaviridea ailesine bağlı Rhinovirüs oluşturuyor. Alerjik rinit bunlardan tamamen bağımsız genetik geçişli bağışıklık sisteminin bir hastalığı olarak biliniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ethem Şahin bu dört durumun da nezle şikayetlerine yol açabileceğini belirtti.

Şahin, "Dört durum da hastalarda başta burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve hafif ateşe yol açabilir. Fakat nezlenin en sık görülen sebebi soğuk algınlığı virüsüdür. Alerjik rinit ise ateş yapmaz. Kişi bahar aylarında geçmişte de olan alerji şikayetlerine (sık hapşırma, burun kaşıntısı, sulu burun akıntısı, öksürük) sahipse ve kendini bu anlamda biliyor ise zaten virütik hastalıklardan endişe etmesine gerek yoktur. Fakat alerjik rinit hastasının şikayetlerine ateş, yoğun öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik eşlik ediyor ise ve geçmişte benzer şikayetleri yaşamamış ise mutlaka doktora viral hastalıkların ayırıcı tanısı için başvurmalıdır. Alerjik rinitte ateş, yoğun kas ağrısı ve boğaz ağrısı olmaz." ifadelerini kullandı.





- "Soğuk algınlığında nefes darlığı olmaz"







Soğuk algınlığında ise çoğunlukla 4-5 günde iyileşmeye başlayan boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı yine sulu burun akıntısı, baş ağrısı ve çok yüksek olmayan ateş görüldüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Soğuk algınlığında nefes darlığı olmaz, kas ağrısı çok çok hafiftir ya da hiç yoktur. Kişinin başka bir akciğer problemi yok ise hastalık aşağı inip akciğer enfeksiyonuna yol açmaz. Verilecek şikayet giderici ilaçlar, biraz dinlenme ve bol sıvı alımı ile hastalık birkaç günde iyileşme sürecine girecektir. Grip ise biraz daha ağır seyreder. 38 derece üzerinde ateş, baş ağrısı, yoğun kas ağrısı ve bitkinlik, sık sık kuru öksürük çoğunlukla vardır. Ama burun tıkanıklığı sulu burun akıntısı veya sık hapşırma yok denecek kadar azdır. Grip virüsü de akciğerde ölümcül olabilecek zatürreye sebep olabilir. Birbirine çok benzeyen ancak basit farklarla ayrıştırılabilen bu dört rahatsızlıkta gerektiğinde yapılacak basit hızlı test ile tanı hemen konulabilir."

Şu andaki bilgilere göre koronavirüste en sık görülen şikayetlerin ateş (39-40 dereceyi bulabilir), 2-3 hafta süren halsizlik kas ağrısı, sık sık kuru öksürük, baş ağrısı, nefes darlığı, tat ve koku alamama olduğunu belirten Şahin, "Bu günlerde nezle ile beraber yoğun baş ağrısı, ateş ve öksürük var ise maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak hastaneye gidilmesinde fayda var." açıklamasında bulundu.











