Havalar bir sıcak bir soğuk devam ederken birçok kişi kış gelmeden soğuk algınlığına 'Merhaba' dedi. Bu geçiş döneminde soğuk algınlığı sorunuyla karşılaştıysanız; yapmanız gereken hem içinizi ısıtacak hem de şifa olacak bitki çaylarından faydalanmak. İşte, merak ettiğiniz "Soğuk algınlığına hangi bitki iyi gelir?" sorusunun cevabı...

Soğuk algınlığına hangi bitki iyi gelir?

Kekik

Keki doğal bir antimikrobiyaldir. Yapılan bilimsel çalışmalar kekiğin öksürük ve soğuk algınlığı ile mücadelede en faydalı bitkiler arasında yer aldığını ortaya koymuştur. Hazırlayacağınız keki çayını limon ve balla tatlandırarak gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

Mürver çiçeği

Hamımeligiller familyasında yer alan mürver çiçeği soğuk algınlığıyla mücadele konusunda çok başarılıdır. Sinüzit, nezle ve soğuk algınlığı ile mücadele eden mürver çiçeği aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ekinezya

Hoş kokusu ve tadıyla lezzetli çaylar arasında yer alan ekinezya soğuk algınlığıyla mücadele etme konusunda çok güçlüdür. Bronşit, sinüzit ve boğaz iltihabı tedavisinde son derece faydalı olan ekinezya düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Melekotu

Soğuk algınlığı tedavisinde önemli olan melekotu aynı zamanda ateş düşürmek için de tercih edilir.

Adaçayı

Adaçayı ve limonla hazırlayacağınız bir fincan çay soğuk algınlığının belirtilerini bir hayli azaltır.