0553 313 94 23

Soğmatar Antik Kenti belediyenin gündeminde

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe sınırları içinde bulunan ve çok sayıda kaya mezar, kuyu ve mağarayla dikkat çeken Soğmatar Antik Kenti’ni ziyaret edip, alanın turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmaları yerinde inceledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:04
Soğmatar Antik Kenti belediyenin gündeminde

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe sınırları içinde bulunan ve çok sayıda kaya mezar, kuyu ve mağarayla dikkat çeken Soğmatar Antik Kenti’ni ziyaret edip, alanın turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmaları yerinde inceledi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin turizm envanterini çıkarıp, geniş bir turizm yelpazesine sahip olan ilçede yapılacak çalışmalar için düğmeye bastı. Nemrut’un Tahtı’nı ziyaret edip bölgeyi turizmde cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen Başkan Kuş son olarak, Hazreti Musa’nın yaşadığı yer olarak rivayet edilen Soğmatar Antik Kenti’ne de gidip yapılacak çalışmalar konusunda ilgililerle fikir alışverişinde bulundu.


Hazreti Musa’nın yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve bir süre önce 5 bin yıllık oyuncak at arabası bulunan Soğmatar Antik Kenti’ne beraberinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, belediye meclis üyeleri ve teknik ekiple giden Başkan Kuş, alanda incelemelerde bulundu. Kente 80 kilometre mesafedeki Eyyübiye ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi’nde yer alan antik kent, firavundan kaçan Hazreti Musa’nın yaşadığı yer olarak kabul ediliyor. Mahalle içerisindeki kuyulardan birinin Musa Peygamber’in asası tarafından açıldığına inanılırken, halk arasında Şuayip Peygamber’in de bu bölgede Hazreti Musa ile buluştuğu anlatılıyor.


Alanda incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “ Meclis üyelerimizle birlikte Eyyübiye ilçe alanları içinde bulunan Soğmatar Antik Kentimize ziyaret gerçekleştirdik. Burada gerçekten tarihin yattığını görüyoruz. 5 bin yıl öncesine bizi götüren tarihin yapıların varlığı söz konusu. Burayı gezdiğimizde ve tarihi yapıları gördüğümüzde çok etkilendik. Türkiye’de ve Şanlıurfa’daki belki de bir çok tarihi yapıdan daha da önem arz eden bir yapı ile karşı karşıya kaldık. İnşallah Eyyübiye Belediyesi olarak burayı da sahipleneceğiz ve bu alanı da turizm merkezi haline getireceğiz. Bu bölgeyi sahiplenip canlandıracağız. Çok önemli bir Göbeklitepe’miz var. Soğmatar Antik kenti de Göbekli Tepe’den sonra Türkiye’nin konuştuğu önemli bir turizm alanı olacak inşallah. Höyüklerin hemen arkasında Arkeologlar tarafından kazı çalışmaları başlamış durumda. Bizlere ifade edilen şu kazılar sonrası tarih daha da geriye gidecek. Belki de 10 bin yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, burayı sahipleneceğiz ve turizme kazandıracağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe-2 Operasyonu'nda tespit edilen EYP'ler imha edildi
    1. Pençe-2 Operasyonu'nda tespit edilen..
    2. Yolun ortasına yatan köpek D130..
    3. Bakan Kasapoğlu’ndan Ayhancan Güven’e..
    4. Pazaryeri’ne piknikçilerden ziyaretçi..
    5. Nurhak Ensarioğlu: “15 Temmuz Hain..
    6. Suriye’den yükselen dumanlar korkuttu
    7. Türk Telekom Stadyumu’nda evlilik..
    8. Milletvekili Aydın’ın 15 Temmuz mesajı
    9. Nedeni bilinmiyor! KKTC'de kilolarca..
    10. Abdullah Gül, Şanlıurfa’da eski AK..
    11. Giresun’da minibüs şarampole..
    12. KKTC’de kilolarca uyuşturucu karaya..
    13. Amazon’dan Almanya’ya geniş istihdam
    14. Kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
    15. Mardin’de 15 Temmuz gazilerine ziyaret
    16. Türk sağlıkçılar, Tanzanya’da 5 bin..
    17. Pakistan-Hindistan Kartarpur koridoru..
    18. Toplu ulaşım araçları 15 Temmuz’da..
    19. Başkan Çakmak’ın 15 Temmuz mesajı
    20. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    21. 11 bin noktada bin 30 kaçak yakalandı!
    22. Yolun ortasına yatan köpek trafiği..
    23. Bingöl’de 2 ayrıyangın söndürüldü
    24. Diyarbakır’da cami yapılacak..
    25. Kazada yaralanan astsubay hastanede öldü
    26. Gece yarısı attıkları ses bombası,..
    27. 2 römorkör eşlik etti! 399 metrelik..
    28. KPSS eğitim bilimleri oturumu sona erdi
    29. Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki:..
    30. 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank kabri..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!