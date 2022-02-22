Soğanlı susamlı girit böreği tarifi nasıl yapılır? Soğan böreği tarifi

Soğanlı susamlı girit böreği tarifi

Malzemeler

Girit’ten soğanlı susamlı börek hamuru için

2+1/2 su bardağı un

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

Girit’ten soğanlı susamlı börek içi ve üzeri için

1 kg soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yumurta

50 g susam

Soğanlı susamlı girit böreği nasıl yapılır?

Zeytinyağını bir tavaya alın ve soğanları piyazlık doğrayarak ilave edin. Orta ateşte iyice yumuşayana kadar kavurun. Unu, zeytinyağını ve yoğurdu derin bir kaba alarak yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya bölün. Böldüğünüz hamurun bir parçasını yağlanmış fırın tepsisine elinizle bastırarak yayın. Kavurduğunuz soğanları hamurun üzerine eşit bir şekilde yayın. Hamurun diğer parçasını da elinizle bastırarak açın ve soğanların üzerine kapatın. Yumurtayı çırparak böreğin üzerine iyice sürün. Bol susam serperek önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Dilimleyerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.