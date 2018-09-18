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Soğanın faydaları saymakla bitmiyor

Lezzet verici özelliğiyle çoğu yemeklerimizin vazgeçilmezi olan soğan, çiğ ya da pişmiş şekilde tüketilebilir.

18 Eylül 2018 Salı 19:12
Soğanın faydaları saymakla bitmiyor

Taze ve kuru halde bulunan soğan, çorbalar, salatalar, yemekler için lezzet katıcı ve kıvam sağllayıcı görev üstlenir.

Soğan, zengin vitaminler içeren, güç ve sağlık kazandıran bir sebzedir. Çiğ halde tüketilmesi, her sebzede olduğu gibi pişirilirken içerdiği vitaminleri kaybetmemesi açısından önemlidir.

Çiğ olarak acıdır, hazmı zordur ama istediğiniz kadar en acı soğanı limon suyuna halka halka doğrayıp, teflon tavada pişirerek doya doya yiyebilirsiniz.

A, B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, iyot, fosfor ve kükürt mineralleri bakımından zengin olan soğan bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu yüzden soğuk algınlığı hallerinde soğan kürü faydalı olacaktır. Zihî ve bedenî yorgunluğa karşı da koruyucu silah görevi gören soğanın kaynatılmış suyu da faydalıdır.

Soğanın kandaki şeker seviyesini dengelediği de bilinmektedir.

Bazı cilt yaralarının da daha hızlı iyileşmesini de sağlamaktadır soğan..

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 19:12
  1. soğan
  2. soğanın faydaları

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