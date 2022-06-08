Soğan suyu ile doğal saç uzatma kürü! Soğan suyu saç uzatma

Hızlı saç uzatma yöntemleri içerisinde Soğan suyu kürü ile hızlı saç uzatma yönteminin saçlarınıza etkilerini ve maskenin yapılışından bahsetmeden önce neden soğan suyu kürü diye soracak olursanız asıl amaç kan dolaşımını hızlandırmak ve bu sayede saç köklerini açarak saçların daha hızlı uzamasını sağlamaktır.

Soğan Suyunun Saça Faydaları

-Soğan içeriğinde barındırdığı kükürt sayesinde saç tellerini besler ve güçlendirir.

-Soğan suyu kürü saç derisinin sağlıklı olmasını sağlar.

-Saç köklerinin hava almasını sağlar. Bu sayede saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

-Soğan suyu kürü saç tellerinizi parlaklaştırıp daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

Soğan Suyu Saça Nasıl Uygulanır?

Malzemeler

1 adet soğan

1 cezve su

Hazırlanışı ve uygulanışı : Öncelikle cezvede ki suyu kaynatın. Daha sonra soğanı dilimler halinde doğrayarak kaynayan suyun içerisine atın. Ve ocağın altını kapatarak takribi 10 dakika demlenmesini bekleyin. Soğuduktan sonra süzgeç yardımı ile soğanı sudan ayırın ve saç diplerinize masaj yaparak iyice yedirin. Soğan suyunu 1 saat saçınız da beklettikten sonra saçlarınızı şampuan ile yıkayarak durulayın. Haftada 1 sefer uygulamanız yeterlidir.