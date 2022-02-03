Soğan neden göz yakar? Soğan doğrarken gözlerin yanması nasıl önlenir?

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen soğan mutfakta doğrarken hanımların en çok zorlandığı sebzelerin başında geliyor. Soğan doğrarken gözlerimiz istem dışı yaşarmaya başlar.

Soğan neden göz yakar?

ABD'nin Cleveland kentindeki Case Western Reserve Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, soğan, mikroplar ve böceklere karşı biyokimyasal savunma mekanizması harekete geçirerek bir enzim salgılıyor. Bu enzimler, soğandaki sülfidleri parçalayarak sülfür oksite dönüştürüyor. Sülfür oksit kısa sürede uçucu bir hal alıyor ve havada hızla yayılan bu gaz göze ulaştığında da yakıcı bir aside dönüşüyor.

Soğan doğrarken gözlerinizin yanmasını istemiyorsanız şu pratik yöntemleri uygulayın:

- İlk olarak soğan doğrarken keskin bir bıçak kullanın.

- Soğan doğrarken ağzınıza bir sakız alın ve çiğneyin.

- Bir kaba su koyun. Soğanı bir kez suya batırın. Daha sonra soğanı ikiye bölerek kesin. Doğrayacağınız kısmını bir kez daha suya batırıp öyle doğrayın.

- Soğanları kesmeden önce soğutun ya da hafif dondurun. Soğuk ya da dondurulmuş soğanın kimyasal tepkimeleri değişecek, gaz salınımı azalacaktır.