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Kadın - Aile Soğan mucizesi: Aslında böyle tüketilmesi gerekiyormuş! Aman dikkat: Meğer Yıllardır yerken hata yapıyormuşuz
Kadın - Aile

Soğan mucizesi: Aslında böyle tüketilmesi gerekiyormuş! Aman dikkat: Meğer Yıllardır yerken hata yapıyormuşuz

Yeniakit Publisher
2023-11-04 21:13:00 - 2023-11-04 21:15:43
Soğan mucizesi: Aslında böyle tüketilmesi gerekiyormuş! Aman dikkat: Meğer Yıllardır yerken hata yapıyormuşuz

Soğan, üzerimize ve ağzımıza sinen kokusuna rağmen, yemeklerin içinde veya yanında tüketilme oranında sınır tanımamaktadır. İçeriğindeki kükürt, lif, B ve C vitaminleri, demir, tiamin gibi kaynaklar onu bulunmaz bir nimet yapıyor. Buna bağlı olarak soğanın faydaları saymakla bitmez.

Soğan, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara faydalıdır.

Soğan sindirim sistemi, mide gibi organlarda oluşan enfeksiyon problemlerine karşı savaşır. Gazı giderir. Sindirim sistemi hastalıklarına karşı koruyucudur.

Soğan serbest radikallerle savaşarak kanser hastalığından korur.
Soğan, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara faydalıdır.

Soğan sindirim sistemi, mide gibi organlarda oluşan enfeksiyon problemlerine karşı savaşır. Gazı giderir. Sindirim sistemi hastalıklarına karşı koruyucudur.

Soğan serbest radikallerle savaşarak kanser hastalığından korur.
Hastalıklara yakalanma riskini azaltır, iyileşme süresini ciddi şekilde azaltır.
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Kalp sağlığına faydalı olan soğan, doğal antibiyotik özelliğinden dolayı kanı temizler, damar tıkanıklığını önler.

Menopoz döneminizi daha rahat geçirmenize sebep olur.

Öksürük ve yüksek ateş yaşayanlara bak ve soğan suyu karışımını içirebilirsiniz.
Kılcal damarlar sebebiyle oluşan burun kanamalarında bir parça soğan kesip kanayan burna uygulayabilirsiniz.

Kemik sağlığı için birebirdir. Soğanı ya da bal eklenmiş soğan suyunu düzenli tüketenler ilerleyen yaşlarında kemik sorunları yaşamazlar.

Hipertansiyon hastaları için mucize niteliğindedir.

Soğan saç ve cilt sağılığına oldukça faydalıdır. Daha sağlıklı görünmelerini sağlar.
Kuru soğan kolestrolü ve kan şekerini dengeler, hücrelerin yenilenmesini sağlar, doğal antibiyotiktir, ağız ve diş sağlığı için önemi büyüktür.

Taze soğan ise diyabet hastalığına iyi gelir, antibakteriyeldir, bağışıklık sistemini korur, metabolizma sağılığını korur, cilt sağlığına iyi gelir.

Sırf nefesiniz kokmasın diye soğan yemeyip faydalarından vücudunuzu mahrum bırakmak yerine, tükettikten sonra nefesinizin kokmaması için birkaç dal maydanoz ya da birkaç tane karanfil çiğneyin; aynı şekilde ellere sinen soğan kokusu da kolay kolay çıkmadığı için önerimiz de, soğan doğradıktan sonra ellerinizi biraz tuz ile ovmanızdır. Ardından da ellerinizi güzelce sabunlayıp durulayın.

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