Soğan maskesi: Sürpriz, ilginç tarif ortaya çıktı! Sürülen merkezde hareketlilik sonrası hepsini silgi gibi siliyor!

Soğan hem yemeklerde hem de çiğ olarak tüketilen bir sebzedir. Lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan soğan aynı zamanda mineral ve vitamin zenginidir. Soğan suyu da pek çok hastalıkta doğal tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Gebe kalmak isteyen kadınlardan, iltihap rahatsızlıklarına kadar pek çok alanda tercih edilir.

Soğan Maskesi Kullanımı

Soğan suyunu birden fazla kez kullanabilir yaklaşık 1 hafta bekletebilirsiniz.

Soğan maskesi son derece faydalı ve çok amaçlı olmaktadır.



Pek çok alanda soğan maskesi büyük faydalar sağladığından dolayı büyük bir talep görmektedir.

Cilde uygulandığında ise yaklaşık 20 dakika kadar bekletilmesi gerekir.

Haftada 2 ya da 3 defa uygulamak ideal olur.

Saça soğan maskesi uygulayan kişilerin bu maskeyi haftada 1 ya da 2 kez kullanılması gerekir.

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Düzenli olarak 2 ay kadar kullanıldığı zaman saçların eskisinden daha sağlıklı olduğu fark edilir.

Aynı zamanda saça büyük bir parlaklık sağlar.

Soğan Maskesinin Yararları

Soğan maskesinin hem saç hem de cilt için çok büyük faydaları söz konusudur. Yüze soğan sürmek; Soğan suyu cilde faydaları çok olan bir ürün. İçeriğindeki C vitamini sayesinde ciltteki lekeleri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca içerdiği “quercetin” maddesi antioksidan özelliği gösterir. Ayrıca A ve E vitamini sayesinde cildi besler ve yumuşatır.

- Saça soğan maskesi uygulayarak daha canlı ve sağlıklı saçlara ulaşmak mümkün olur.

- Cilde uygulama durumunda da cilt rengini ciddi bir oranda açtığı bilinir.

- Akne gibi problemleri olan kişilerde soğan suyu ile bu sorunlardan kurtulabilir.

Son zamanlarda insanlar çok fazla soğan maskesi kullanmaya başlamış ve faydalarını görmeye başlamıştır. Düzenli bir şekilde kullanıldığında hem saçta hem de ciltte etkisini görmek mümkündür.

Soğan suyu yüze nasıl uygulanır? Soğan maskesi nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı limon suyu ile 2 tatlı kaşığı soğan suyunu karıştırın. Pamuğu bu karışıma batırıp, pamuğu cildinize sürün. 10-15 dk sonra cildinizi yıkayın.

SOĞAN SUYU FAYDALARI- SOĞAN SUYU NE İŞE YARAR?

İdrar sökücüdür. Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır. Bağırsak problemlerine iyi gelir, bağırsak kurtlarını temizler.

Kanser hücrelerine karşı savaşır.

Bağışıklığı güçlendirir, gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kulak ağrısında kullanılır.

Mide sorunlarında asit dengesini sağlar.

Kan şekeri düzenler, kemikleri güçlendirir.

Cilt sorunlarına ve saç dökülmelerine iyi gelir.

Adet söktürücü olarak kullanılır.

SOĞAN SUYU NASIL YAPILIR?

Soğan suyu yapmadan önce soğanın iyice yıkanması ve mümkünse bir saat sirkeli bir su içerisinde bekletilmesi önerilir. Kullanılacak soğan türü de kahverengi soğan olmalıdır.

SOĞAN SUYU KÜRÜ TARİFİ:

1 adet soğan

2 bardak su

Soğan suyu yağımı için soğanları bölerek 5 ila 10 dakika arasında kaynatmak gerekir. Bu işlemin ardından soğan süzülür. Sıcak içilmemesi önerilir. Soğan suyu ılıdıktan sonra hızlı bir şekilde içilmelidir. Soğan suyu iyi bir tada sahip değildir. Bu yüzden tüketen kişiler içerisine bal ya da limon da ekleyebilir.

Soğan Suyunun Zararları ve Yan Etkileri

Yüksek fruktoz içeriğine sahip olan soğan suyu midede sindirilemez. Bazı bünyelerde soğan suyu tüketimi midede gaz oluşumuna neden olur ve ağrılara yol açar.

Ayrıca keçi sütü sabunu kullanabilirsiniz.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU NEDİR?

Keçi sütü sabunu tam olarak göründüğü gibidir - keçi sütünden yapılmış sabun. Son zamanlarda popülerlik kazandı, ancak kozmetik ve sabunlar için keçi sütü kullanmak aslında çok eskiye dayanıyor. Keçi sütü sabunu yüzün ihtiyacı olan doğal nemi verir. Yüzde siyah nokta, akne ve sivilce oluşumunun önüne geçer. İnek ve keçi sütünden vitamin ve minarel bakımından daha zengin olan deve sütü, cilt sağlığı için son derece önemlidir.

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