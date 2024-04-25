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Kadın - Aile Soğan kürü (İbrahim Saraçoğlu): Alma süresi kaç gün... Tüm sırlarını anlattı! Daha önce hiç benzerine rastlanmadı
Kadın - Aile

Soğan kürü (İbrahim Saraçoğlu): Alma süresi kaç gün... Tüm sırlarını anlattı! Daha önce hiç benzerine rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 18:07:00 - 2024-04-25 18:10:59
Soğan kürü (İbrahim Saraçoğlu): Alma süresi kaç gün... Tüm sırlarını anlattı! Daha önce hiç benzerine rastlanmadı

İbrahim Saraçoğlu’nun özellikle kadınlara tavsiye etmiş olduğu soğan kürü kadın hastalıklarını tedavi etmede doğal bir yöntemdir. Sağlık alanındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayan İbrahim Saraçoğlu, 'kadınlarda oluşan sorunların çözülmesini de sağlamaktadır' dedi! Ayrıca kadınsal hastalıklara yakalanmamak için de tüketilmelidir. İbrahim Saraçoğlu’nun soğan kürü tarifi nasıldır?, soğan kürünün faydaları nelerdir?, çikolata kistine karşı soğan kürü?, soğan kürünün kadın hastalıklarına karşı faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

Soğan Kürünün Faydaları Nelerdir?

Özellikle çikolata kisti olarak bilinen polikistik over hastalığına karşı çok etkili bir kürdür.
Ayrıca genç kızlarda sıklıkla görülen özel dönemde düzensizliğinin önüne geçerek düzene girmesini de sağlamaktadır.
Rahimde oluşacak miyoma karşı korumaktadır.
Rahim kanserine ve yumurtalık kanserine karşı korumaktadır.
Hamile kalmayı kolaylaştırıyor.
Rahim duvarı kalınlaşmasına da hem önler hem de tedavi etmektedir
Böbrek, karaciğer ve yumurtalıklarda oluşan kistlerin yok olmasını sağlamaktadır. Ayrıca kistlerin oluşumunu da önlemektedir.
Düzenli olarak tüketildiği zaman kış aylarında gribe yakalanmayı önler.
Üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı da çok faydalıdır.
Antibakteriyel ve antiviraldir.
Prostat içi iltihaplanmasına da iyi gelmektedir.

Soğan Kürünün Tarifi

Yapılışı: Soğanın dış kabuğunu soyun ve 3-4 parçaya bölün. Bir tencerenin içerisine 1 buçuk su bardağı su koyun ve üzerine soğanları da atın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika boyunca kaynatın.

Kullanımı: Özellikle çikolata kisti olanlar adet dönemi bittikten 2 gün sonra başlaması gerekir. 15 gün boyunca ise devam edilmelidir. Sonra özel dönemi bitince tekrar başlanmalıdır. Düzene girene kadar devam edilmelidir. Soğan kürü günde 2 defa aç karnına tüketilmelidir.

ALMA SÜRESİ!

Diğer hastalıklar için de 15 gün yapılması gerekir. Fakat düzensizliği yok ise istediği zaman kullanabilir. Yine günde 2 defa aç karnına kullanılmalıdır.
Ilık ya da sıcak içilmelidir. Soğuk içildiği zaman faydası olmaz. Her gün mutlaka tazesi yapılmalıdır. 15 gün yapılıp daha sonra tekrar 15 gün daha yapılmalıdır. Bunun devam etmesi hastalığınıza bağlıdır.
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Soğan Kürü İçin Dikkat Edilmesi Gerenler Nelerdir?

Midesinde ülser ve gastrit olanlar dikkatli tüketmelidir. Sürekli tüketmemelidir ara vererek yapılmalıdır. Ya da hiç tüketmemelidir.
Hamile olma riski olanlar tüketmemelidir. Çünkü düşüğe sebep olabilir. Çikolata kisti olan herkes kullanabilir. Eğer büyük bir rahatsızlığınız varsa doktora danışmadan kullanmayın. 

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