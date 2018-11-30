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“Soğan fırsatçılarını takip ediyor olacağız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Soğan fırsatçılarını takip ediyor olacağız” dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 13:49
“Soğan fırsatçılarını takip ediyor olacağız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında birlik merkezinde düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Protokolün binlerce çiftçiyi yakından ilgilendirdiğini belirten Pakdemirli, çiftçilere meteorolojik uyarılara ilişkin SMS gönderileceğine işaret ederek, “Can, mal ve ekonomik kayıpları önlüyor olacağız” diye konuştu.

Pakdemirli bir soru üzerine “Soğanla ilgili çok büyük kriz görmemekle beraber, fırsatçıları da takip ediyor olacağız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:49
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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