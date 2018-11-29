THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Soğan fırsatçılarını takip ediyor olacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Soğan, senede iki defa hasadı yapılan bir ürün, bahara doğru tekrar hasat olacak. Soğanla ilgili çok büyük kriz görmemekle beraber, fırsatçıları da takip ediyor olacağız." dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:58
"Soğan fırsatçılarını takip ediyor olacağız"

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında birlik merkezinde düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Tarımın meteorolojisiz düşünülemeyeceğinin altını çizen Pakdemirli, imzalanacak protokolün binlerce çiftçiyi yakından ilgilendirdiğini söyledi. Pakdemirli, çiftçilere meteorolojik uyarılara ilişkin SMS gönderileceğine işaret ederek, "Can, mal ve ekonomik kayıpları önlüyor olacağız. Ben de ailesinden birini, ablasını bir sel ve taşkında kaybetmiş bir insanım. Bu nedenle çok önemsiyorum. Meteorolojik verilerle yarınki ürün fiyatlarını tahmin etmek dahi mümkün oluyor. Kaza yapacağınızı bilirseniz frene basarsınız, gazeteciyseniz yarının manşetlerini biliyorsanız, en iyi olan sizsiniz, çiftçiyseniz ve meteorolojik verileri biliyorsanız, donla karşılaşacağınızı biliyorsanız gider tedbirinizi alırsınız, ürünü kurtarmaya çalışırsınız." diye konuştu.

Pakdemirli, bu protokolle çiftçinin bir adım daha yanında olacaklarını vurgulayarak, "Çiftçimiz, sabah kalktığında bizi yanında görecek, bizden gelen mesajı görecek, buna göre tedbirini alacak. Zaten 5 günlük zirai raporlar da veriyoruz. Protokolle çiftçilere verilecek eğitimlerimiz olacak. Bu kapsamda uygun iklim şartlarında daha çok gelir getiren ürünlerin ekilmesi, gübreleme ve zirai ilaçlamanın bilinçli yapılması, sulamanın zamanında yapılması, meteorolojik verilerin daha etkin kullanılması, kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı önceden alınacak tedbirler gibi eğitim zincirimiz olacak. Hava şartlarının bir adım ilerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Artık meteorolojik verilerin işlenmesi gerektiğini de bildiren Pakdemirli, yarınki hava durumu yanında, hava şartlarına bağlı olarak rekolte ve fiyat tahminine ilişkin de çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, bakanlığın iyi bir veri toplama sistemi olmasına rağmen ziraat odalarıyla birlikte sahadan da veri alabileceklerini belirtti.

- "Üreticiye gelir garantisi"

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsamının genişletilmesine ilişkin talepleri de değerlendiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"TARSİM'i çok önemsiyorum, çiftçimizin sigortası. Çiftçimiz, meteorolojik olay karşısında daha az hasat elde ediyorsa, gidecek karşılığında parasını alacak. Tarım sigortalarının kullanım oranı hala az. Bunu artırmamız gerek. Yeni yeni ürünler için de TARSİM'de çalışıyoruz. ABD'de olan gelir garantili emtia sigortası var. Çiftçimize diyebileceğiz ki, 'Malının fiyatı 10 lirayken, 8 liraya satılırsa, 10 lirayı sana garanti ediyorum. Gelip 2 lirayı TARSİM'den alacaksın.' Bu tarz, yurt dışı emtia borsaları üzerinden garanti edilecek, üreticimize gelir garantisi getirecek bir sigorta ürünü üzerinde de çalışıyoruz. Bununla ilgili epey ilerledik. Birkaç ufak testen sonra bunu ürün haline getirebileceğiz diye düşünüyorum."

Pakdemirli, gazetecilerin, iklim koşulları nedeniyle soğanların zarar gördüğü ve rekolte kaybı olduğu yönündeki sorusu üzerine, "Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Soğanın depolarda çürüdüğüne dair emareler var ama bununla beraber bu fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular da var. Bu işi denge içinde götürmek zorundayız. Soğan, senede iki defa hasadı yapılan bir ürün, bahara doğru tekrar hasat olacak. Soğanla ilgili çok büyük kriz görmemekle beraber, fırsatçıları da takip ediyor olacağız." dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:58
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Türkiye Ziraat Odaları Birliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul bahçesinde kızını beklerden öldü
    1. Okul bahçesinde kızını beklerden öldü
    2. Amcasına saydıran Enes Batur'a 3 ayrı..
    3. Trabzonspor'da Ağaoğlu tek aday
    4. ANALİZ - G20 Zirvesi ve beklentiler
    5. Beykoz'da, park yeri nedeniyle..
    6. ÖSO ve terör örgütü YPG/PKK arasında..
    7. İşgalci İsrail 10 Filistinliyi daha..
    8. Erbakan'ın ağabeyini dolandıran şahıs..
    9. Anadolu kültürü "kitre bebekler" ev..
    10. Obradovic: "Hayatta görmek istemediğim..
    11. Şehir hastanelerinde birden fazla..
    12. ABD'nin "Şükran Günü" hafta sonunda..
    13. Youtuber Enes Batur hakkındaki..
    14. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin..
    15. Doktorlarla ilgili flaş açıklama!..
    16. Fenerbahçe, potada İspanya deplasmanında
    17. Türkiye'den "iklim diplomasisi"
    18. Kırıkkale'de gaz dolumu yapılan..
    19. Avrupa borsaları
    20. PKK'ya yakınlığıyla bilinen parti..
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!