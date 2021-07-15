Soğan dolması nasıl yapılır? Etli soğan dolması içi ve sosu nasıl hazırlanır?

Sarmalar ve dolmalar mutfağımızın en önemli yemeklerinin başında geliyor. Bunlardan bir tanesi de enfes soğan dolması. Etli hazırlanan soğan dolması iç harcı ve sosu ile lezzetlenir. Peki, soğan dolması nasıl yapılır?

Soğan dolması tarifi

Malzemeler

8 tane kuru soğan

İç harcı için:

200 gram kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı zeytinyağı

1 adet domates

1 adet biber

2 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2-3 dal taze nane

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Su

Yapılışı

Kuru soğanları soyup göbeğinden dışına doğru yarım bir kesik atın.

Büyük bir tencerede bolca su kaynatıp içine tuz ekleyin.

Kestiğiniz soğanları tuzlu suya atıp birkaç dakika haşlayın. Böylece soğanlar açılacak.

Soğanları süzüp soğumaları için kenara alın.

Diğer yanda dolma için soğanları, maydanozu, sarımsağı ve biberi incecik doğrayın.

Domatesi de küp küp doğrayın.

Tüm iç harcı malzemelerini derin bir kasede karıştırın.

Soğanları katlarını ayırın.

Ortalarına kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın ve tencereye dizin.

Sosu için olan malzemeyi harmanlayıp dolmaların üzerine gezdirin.

En üste bir tabak yerleştirip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.

Dolmanızı sıcak servis edin. Afiyet olsun…