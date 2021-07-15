Soğan dolması nasıl yapılır? Etli soğan dolması içi ve sosu nasıl hazırlanır?
Soğan dolması Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Keskin kokusu ve tadı ile bilinen soğanın en güzel hallerinden biri olan soğan dolması tarifi, yapılışı aslında kolaydır. Kıymalı soğan dolması nasıl hazırlanır? Evde yapımı kolay olan ve genellikle et ile hazırlanan soğan dolması içi, sosu ve yapımı haberimizde...
Sarmalar ve dolmalar mutfağımızın en önemli yemeklerinin başında geliyor. Bunlardan bir tanesi de enfes soğan dolması. Etli hazırlanan soğan dolması iç harcı ve sosu ile lezzetlenir. Peki, soğan dolması nasıl yapılır?
Soğan dolması tarifi
Malzemeler
8 tane kuru soğan
İç harcı için:
200 gram kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı pirinç
1 su bardağı zeytinyağı
1 adet domates
1 adet biber
2 adet kuru soğan
Yarım demet maydanoz
2-3 dal taze nane
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
Su
Yapılışı
Kuru soğanları soyup göbeğinden dışına doğru yarım bir kesik atın.
Büyük bir tencerede bolca su kaynatıp içine tuz ekleyin.
Kestiğiniz soğanları tuzlu suya atıp birkaç dakika haşlayın. Böylece soğanlar açılacak.
Soğanları süzüp soğumaları için kenara alın.
Diğer yanda dolma için soğanları, maydanozu, sarımsağı ve biberi incecik doğrayın.
Domatesi de küp küp doğrayın.
Tüm iç harcı malzemelerini derin bir kasede karıştırın.
Soğanları katlarını ayırın.
Ortalarına kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın ve tencereye dizin.
Sosu için olan malzemeyi harmanlayıp dolmaların üzerine gezdirin.
En üste bir tabak yerleştirip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
Dolmanızı sıcak servis edin. Afiyet olsun…