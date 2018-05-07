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Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri

Soğan denilince akla hoş olmayan ağız kokusu ve doğrarken gelen göz yaşları geliyor. Fakat soğanın inanılmaz faydaları var.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:35
Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri

Soğanın faydaları saymakla bitmez. Yemeklere lezzet katmasının yanı sıra sağlığımız için de oldukça faydalı. Kokusuyla ve doğranırken gözü yaşartması nedeniyle birçok kişinin uzak durduğu soğan hakkındaki fikirleriniz bu galeri ile değişecek. İşte soğanın mucizevi faydaları..

ÖKSÜRÜĞE BİRE BİR

Bir türlü kesilmeyen öksürükleriniz mi var? Eczaneden aldığınız şuruplar bir işe yaramıyor mu? İhtiyacınız olan şey soğan suyu! Evet belki nefesiniz pek hoş kokmayacak ama sakızla, diş macunuyla o kokuyu bastırabilirseniz soğan suyu öksürüğünüzü kısa sürede bünyenizden söküp atacaktır!

AYAĞINIZIN ALTINA SOĞAN KOYARSANIZ ATEŞENİZ DÜŞER

Korkmayın soğanı fitil niyetine kullanmayacaksınız, çorabınızın içine ayak tabanınızla temas edecek şekilde koyacağınız soğan dilimleri mucizevi şekilde ateşinizi düşürecek!

NEZLEYİ ANINDA GEÇİRİYOR

Nezleniz bir türlü geçmiyor mu? Kendinize bir soğan partisi vermenizin zamanı gelmiş demektir. Çayınızın içinde bir adet dilimlenmiş soğanı kaynatıp için, yanında da tuzlu soğan halkaları yiyin. Vurun kafayı yatın, uyandığınızda kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz.

KULAK İÇİN ÇOK FAYDALI

Kulak vücut için kritik bir organ. Neredeyse bütün dengemizi sağlayan bir organ. Ona bir zarar geldiğinde sıkıntı büyük oluyor. Kulakta yaşanan uğultu, çınlama ve ağrı gibi durumların acısını yaşayan bilir.

Böyle bir durumda yapımlası gereken, soğanın cücüğünü ikiye bölüp kulaklara tıpa gibi koymaktır. Birkaç saat içerisinde soğan sıkıntı neyse inanılmaz şekilde tedavi edecektir!

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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