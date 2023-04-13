'Soğan 15 TL'ye nasıl inecek?'

TV 100 yazarı Latif Şimşek bugünkü 'Millet İttifakı'nda heyecan nasıl bitti; soğan 15 Mayıs'ta 10 liraya nasıl düşecek?' başlıklı köşesinde soğan-sarımsakçı muhalif lobiyi eleştirdi. Şimşek 'Son bir aydır soğanları stoklayanlar, çöpe dökenler seçimden sonra bedava soğan dağıtmak zorunda kalacak.' ifadelerine yer verdi. İşte o köşe yazısı:

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda sonuçlanırsa, ipi göğüslemeye yakın aday Erdoğan’dır. Seçimin ikinci tura kalma olasılığı da elbette var. Ama ikinci turda Erdoğan’ın tarihi bir farkla Cumhurbaşkanı seçilmesi de pekâlâ mümkün. Muharrem İnce, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklasa da bu gönülsüz bir destek olacak ve meydanlara inip Kemal Bey’e oy istemeyecek.

Sinan Ogan ve Ümit Özdağ’ın ikinci turda Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması ihtimal dahilinde değil. İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecek kitlenin ikinci turda Erdoğan’a oy vermemesi için bir sebep var mı? Sonuç olarak, Millet İttifakı’nın tek reel söylemi, “Soğan 30 lira olur mu” cümlesi. Evet, soğan 30 lira olmaz ama bu milletin patates-soğan fiyatlarından daha fazla önemsediği değerler olduğunu da unutmamak gerek. Bu millet soğanın neden 30 lira olduğunu da seçimden sonra 10 liraya düşeceğini de çok iyi biliyor. Son bir aydır soğanları stoklayanlar, çöpe dökenler seçimden sonra bedava soğan dağıtmak zorunda kalacak.

Muhalefet partilerinin vaatlerde bulunması siyasetin doğasında var. Önemli olan bu vaatleri gerçekleştirebileceğinize ikna etmek, inandırmak. Erdoğan’dan daha çok iş yapabileceğinize ilişkin örnekleri masaya koyabilmek. İktidar olduğunuz belediyelerden örnekler verebilmek.

İnandırıcılık ve samimiyet Türk seçmeni için en önemli etkendir.

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Seçmen, yaptıkları yapacaklarının teminatı olanlara teveccüh gösterir.