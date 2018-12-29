Sofuoğlu'nun "Emir eri" konuştu

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı, "Emir erlerim" fotoğrafı büyük tepki çekmişti. Sofuoğlu'nun danışmanı Semih Bostanoğlu fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

"Bizler için danışmanların arasında oturur"

Sofuoğlu'nun danışmanı, kişisel Facebbok hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Bostanoğlu şunları söyledi:

"Meclis'teki milletvekillerinin danışmanlara yaptıkları muameleleri gördük. 600 milletvekili içinden iddia ediyorum Kenan abim kadar danışmanlarına değer veren, yediği içtiği ayri gitmeyen, aynı odada kalan bir milletvekili yoktur. Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun. Milletvekillerinin arasında değil, danışmanların arasında oturur sırf bizler için. Bu arada o şakayı biz isteyerek bu hataya düşürdük onu."

Sofuoğlu: Eleştirilerin başımın üstünde yeri var

Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımımı 4 dakika içerisinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin başımın üstün de yeri var. Hususen yanlış anlama kastıyla gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder, saygılarımı sunarım."