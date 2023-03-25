Sofuoğlu'ndan '6284 sayılı kanun' çıkışı! 'O da kalkacak ama...'

Ebubekir Sofuoğlu 6284 no'lu Kanun üzerinden Ak Parti'ye fütursuzca saldırılmasını dikkat çeken bir video ile ve ders niteliğinde bir örnekle yorumladı.

Sofuoğlu videoda 'Bir kişi düşünün çöl şartlarında size kova kova su getirmiş, neden coşkun şelaleler akıtmıyor diyorlar. ADAM'ın gücü şimdilik İst. sözleşmesine yetmiş, bu ne ki 6284(o da kalkacak) hâlâ geçerli diyerek sözleşmeyi haftasında geri getirecek olanlara değil, bu MAZLUMa saldırıyorlar' ifadelerine yer verdi.