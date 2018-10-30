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Sofuoğlu: Sizi bile fare yuvasından, uygarlığa taşır...

Türkiye’nin gururu olan İstanbul Havalimanı projesine karşı çıkan “istemezük”çüleri eleştiren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Cumhuriyetten anladığınız İslam medeniyeti düşmanlığı, bizimkisi ise sizi dahi fare yuvalarından uygarlığa taşıyacak milyar dolarlık hamleler” ifadesini kullandı.

30 Ekim 2018 Salı 16:22
Sofuoğlu: Sizi bile fare yuvasından, uygarlığa taşır...

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Türkiye’yi havacılıkta dünyanın en prestijli ülkelerinden biri yapacak olan İstanbul Havalimanı hakkında çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

Solaklar rahatsız

İstemezükçü” solaklar, İstanbul Havalimanı’na karşı kampanya yürütmeye başladı, Türkiye’nin gururu olan projeyi lekelemek için “Erdoğan şov yapıyor” diyecek kadar alçaldı.

Solakları eleştiren Sofuoğlu, “Bizim Cumhuriyet anlayışımız, sizi dahi fare yuvalarından medeniyete taşır” mesajı paylaştı.

“Fare yuvalarından medeniyete...”

Sofuoğlu, şahsi Twitter hesabından şunları paylaştı:

“Cumhuriyetten anladığınız İslam medeniyeti düşmanlığı, bizimkisi ise sizi dahi fare yuvalarından uygarlığa taşıyacak milyar dolarlık hamleler. Bu zafer anıtı, Batıda olsaydı belgeselini çekip bize izlettirirlerdi ama biz yapınca, Sırf Erdoğan başardığı için böyle 3 maymunu oynarlar.

İşte Ebubekir Sofuoğlu’nun paylaşımı:

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:22
  1. Sakarya
  2. Ebubekir Sofuoğlu
  3. İstanbul Havalimanı

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