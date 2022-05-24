Sofranızdan bunu eksik etmeyin! İleri yaşlılar bu uyarıya dikkat

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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Diyetisyen Özden Örkcü, ileri yaştaki bireylerin beslenmesine bilgi verdi. Diyetisyen Özden Örkcü, kişinin günlük ihtiyacı olan enerji miktarının yaşına, boyuna ve ne kadar aktif olduğuna bağlı değişiklik gösterdiğini söyledi.

Diyetisyen Özden Örkcü, “Ancak kas kütlesi kaybetme eğiliminde olduğunuzdan ve aktivite seviyeleriniz yaşla birlikte düşme eğiliminde olduğundan, aldığınız kalorilerin de azalması gerekebilir. Bu kesinlikle, daha az besine ihtiyacınız olduğu anlamına gelmez. Aslında karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller, lif ve su gibi temel besin ihtiyacınız olan yiyecekleri dengeli ve porsiyon kontrolüne dikkat ederek almaz yeterli olacaktır.” dedi.

Tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller diyet lifi içeriyor

Diyet lifi: Yaşla beraber bağırsak florası da bozulabilir, diyet lifi ayrıca kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza ve Tip 2 diyabet riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Diyet lifi içeren meyve ve sebzelerin yanı sıra tam tahıllı ekmekler bezelye, kuru baklagiller de örnek verilebilir.

Ceviz hazır melatonin içeriyor

İleri yaştaki kişilerin beslenmesinde cevizin önemini de vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Melatonin beyin tarafından salgılanan bir hormondur. Bu hormon uyumayı kontrol eden bir mekanizmada rol alır ve aynı zamanda çok kuvvetli bir antioksidan özelliği gösterir. Ceviz, melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içermektedir. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyku problemini ortadan kaldırabilmektedir. Bu hormonun üretimi vücut yaslandıkça azalmakta ve bu azalma sadece uyku düzensizliğine neden olmaktadır.

Ceviz kanser riskini azaltabilir

Cevizin antioksidan özelliği sebebiyle kanser riskini azaltabileceğini, kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini erteleyebileceğini veya azaltabileceğini çalışmalarda da görülmüştür. Ceviz zengin bir omega-3 yağ tipi kaynağıdır.”