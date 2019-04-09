Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak şahane bir tarif: Buğday salatası

Çorbalarda, tatlılarda kullandığımız buğdayın salatasını daha önce denediniz mi? Portakalın lezzetiyle bütünleşen buğday adeta damakları çatlatıyor. Ailenizin her gün yemek isteyeceği buğday salatasını hazırlamak ise son derece basit.

Malzemeler

2 su bardağı buğday

2 adet portakal

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demek nane

5 dal taze soğan

2 adet köz kırmızı biber

10-15 adet siyah ve yeşil zeytin

5 adet salatalık turşusu

Limon

Zeytinyağı

Hanımların her daima buzluklarının bir köşesinde haşlanmış buğday bulunur. Yoksa da dert etmeyin yalnızca salatayı hazırlamak için geceden buğdayları suya koymanız gerekecek.

2 su bardağı buğdayı geceden suya bırakın. Sabah buğdayı ocağa alın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Buğday haşlandıktan sonra süzün ılınması için bir kenara alın.

Bu arada tüm malzemeleri doğrayın.

Portakalların ise 1,5’unu küçük küçük dilimleyin.

Yarım portakalın ise suyunu sıkın.

Karışıma portakal ve buğdayı ekledikten sonra bir kavanozda zeytinyağı, portakal suyu, limon suyu ve tuzu iyice çalkalayın.

Ardından sosu salatayla buluşturun.

Afiyet olsun.