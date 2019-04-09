Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak şahane bir tarif: Buğday salatası
Akşam için farklı bir salata tarifi mi arıyorsunuz? Buğday salatası sofralarınızı şenlendirmeye hazır.09 Nisan 2019 Salı 08:42
Çorbalarda, tatlılarda kullandığımız buğdayın salatasını daha önce denediniz mi? Portakalın lezzetiyle bütünleşen buğday adeta damakları çatlatıyor. Ailenizin her gün yemek isteyeceği buğday salatasını hazırlamak ise son derece basit.
Malzemeler
- 2 su bardağı buğday
- 2 adet portakal
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- Yarım demek nane
- 5 dal taze soğan
- 2 adet köz kırmızı biber
- 10-15 adet siyah ve yeşil zeytin
- 5 adet salatalık turşusu
- Limon
- Zeytinyağı
Hanımların her daima buzluklarının bir köşesinde haşlanmış buğday bulunur. Yoksa da dert etmeyin yalnızca salatayı hazırlamak için geceden buğdayları suya koymanız gerekecek.
2 su bardağı buğdayı geceden suya bırakın. Sabah buğdayı ocağa alın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Buğday haşlandıktan sonra süzün ılınması için bir kenara alın.
Bu arada tüm malzemeleri doğrayın.
Portakalların ise 1,5’unu küçük küçük dilimleyin.
Yarım portakalın ise suyunu sıkın.
Karışıma portakal ve buğdayı ekledikten sonra bir kavanozda zeytinyağı, portakal suyu, limon suyu ve tuzu iyice çalkalayın.
Ardından sosu salatayla buluşturun.
Afiyet olsun.
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