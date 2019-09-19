"Sofralarınızdan pekmezi eksik etmeyin"

Murathan Seyitoğlu Ankara

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Amine Ayşe Aydın, havaların soğumasıyla birlikte başlayan rahatsızlıklara karşı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

“Çocuğun yeterli beslenebilmesi için karbonhidrat ve protein desteğine ihtiyacı var”

Beslenmenin, yaşamsal bir gereksinim olup temel bir hak, temel bir sağlık hizmeti olarak kabul edildiğini hatırlatan Amine Ayşe Aydın, “Özellikle çocuk beslenmesinde, karbonhidrat ve proteinler oldukça önemli bir yer tutar. Anne sütünden sonra, çocuğun yeterli beslenebilmesi için karbonhidrat ve protein desteğine ihtiyacı vardır. Bebeklik döneminde bunun gerçekleşebilmesi için belli bir süre geçmesi ve bu enzimin bebeğin vücudunda sentezleniyor olması gerekir. Bunun için, anne sütünün olmadığı bu dönemde, karbonhidrat kaynağı ve tatlandırıcı olarak şeker (çay şekeri) yerine pekmez kullanılması çok daha uygundur.” şeklinde konuştu.

‘Glikoz’ uyarısında bulundu!

Beyin enerji kaynağı olarak sadece glikozu kullandığından, glikoz alınmadığı takdirde bebeğin beynindeki gelişmede duraklama ve yavaşlama gerçekleşeceğine dikkat çeken Amine Ayşe Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kana geçmesi çok kolay olan şeker, üzümde ve pekmezde bol miktarda, glikoz ve fruktoz olarak basit karbonhidrat formunda bulunur. Bu nedenle sindirim sisteminde parçalanmasına gerek kalmaz ve dolayısıyla doğrudan emilime uğrar.”

“Pekmez sofralardan eksik edilmemeli!”

Pekmez tüketiminin oldukça fazla faydasının bulunduğunu belirten Amine Ayşe Aydın, şunları söyledi:

“Özellikle okul çağındaki çocukların kahvaltısında kışın sofralardan pekmezin eksik edilmemesinde fayda vardır. Pekmez; Demir, Fosfor, Çinko, Magnezyum, Potasyum gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. Magnezyum ve Potasyum, sinir sisteminin düzenli çalışması için gereklidir ve bu ihtiyaç kuru üzüm ya da pekmez tüketimiyle karşılanabilir.”

“Çinko büyüme ve gelişme için oldukça önemlidir”

Çinko içeren mineralli besinlerin tüketimine ilişkin de bilgiler veren Amine Ayşe Aydın, “Çinko özellikle beyaz ve kırmızı kan hücrelerinde, retinada, deride, karaciğerde, böbreklerde, kemiklerde ve pankreasta bulunuyor. Sağlıklı bir insanın vücudunda toplam 2-3 gram çinko bulunuyor. Çinko büyüme ve gelişme için oldukça önemlidir. Kalsiyum açısından da oldukça zengin olan pekmez, kemiklerin gelişimi, sağlıklı büyüme ve gelişme, kalp sağlığı ve osteoporoz (kemik erimesi) riskini önlemek için de tüketilmelidir. Demir minerali de, vücutta hemoglobin yapımında kullanılmakta olduğundan, kemik iliğinde çok önemli bir düzenleyici faktördür ve kan hücreleri oluşumu için gereklidir.Tablet halinde olan demir formu, vücutta kullanılan demir formundan farklıdır.” dedi.

“Pekmez tüketimi, kansızlık için çok önemlidir”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Amine Ayşe Aydın, kış aylarında ihtiyaç duyulan beslenme gereksinimlerine yönelik sözlerini şöyle tamamladı:

“Demir ihtiyacının tablet yerine doğal yollardan, yani pekmez veya kuru üzümle karşılanması çok daha uygun olacaktır. Aynı zamanda, siyah üzüm ve pekmezde bolca bulunan antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir. Vücutta kanser, kalp hastalıkları, inme gibi rahatsızlıklara yol açan serbest radikalleri; içeriğindeki maddelerle etkisiz hale getirirler. Pekmez, çocuklar ve sporcular için ihtiyaçları olan enerjiyi hızla sağlayabilen bir kaynaktır. Çocuklara pekmezli tatlılar hazırlanarak, çikolata yerine pekmez tüketme alışkanlığı kazandırılabilir. Yoğurt ya da sütün içerisine pekmez koyarak da, hem süt tüketimi, hem de tatlı ihtiyacı daha doğal yollardan karşılanabilir. Meyve salatalarında da sos olarak pekmez kullanılabilir. Pekmez tüketimi, çocukluk dönemi anemilerinin (kansızlık) önlenebilmesi için çok önemlidir. Ayrıca, kış aylarında çocuklara tahin-pekmez karışımı yedirilerek; hem pekmezin, hem de tahinin tüm faydalarından en yüksek seviyede yararlanmaları sağlanabilir.”