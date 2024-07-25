Sofralardan eksik olmuyor ama... Evinize bile sokmayın! Herkes şokta: Her şeye fayda sağlamıyor! İşte gerçek

İrritabl Bağırsak Sendromu, ishal, kabızlık, şişkinlik ve mide ağrısı gibi semptomlarla karakterize yaygın bir gastrointestinal hastalıktır. Her ne kadar IBS'nin spesifik nedeni bilinmese de dikkatli beslenme seçimi, stres ve hormon dalgalanmaları durumun başlangıcını ve ciddiyetini etkileyebilir.

Bazı gıdalar ishal, şişkinlik, kabızlık ve mide ağrısı gibi semptomları hafifletebilirken diğerleri rahatlama sağlayabildiğinden IBS semptomlarının yönetimi büyük ölçüde diyetten etkilenir.

IBS'li insanlar için iyi bir beslenme planı, tetikleyici gıdaları tanımlamaya ve bunlardan kaçınmaya, lif alımını dengelemeye, sıvıyı korumaya ve dikkatli yeme davranışları geliştirmeye odaklanmalıdır.

İnsanlar akıllıca gıda kararları alarak genel yaşam kalitelerini artırabilir, rahatsızlıkları azaltabilir ve sindirim sağlığını daha iyi koruyabilirler.

Bu nedenle IBS'li kişilerin rahatsızlıklarını azaltmak ve yaşam kalitelerini artırmak için bilinçli beslenme kararları vermeleri kritik öneme sahiptir.

ÇİĞ SOĞAN

Bir tür karbonhidrat olan fruktanlar midede fermente olabilir ve özellikle IBS'li kişilerde şişkinlik, gaz ve rahatsızlığa neden olabilir.

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Soğan pişirilerek bu kimyasallar parçalanabilir ve sindirimi kolaylaştırılabilir.

ÇİĞ DOMATES

Dr. Harsh Kapoor'a göre, “Domatesler asitli olmaları nedeniyle özellikle IBS veya hassas mideleri olan kişilerde sindirim sisteminde tahrişe neden olabilir.

Ayrıca gaz ve şişkinlik gibi semptomlara neden olabilecek bazı karbonhidrat ve lifleri de içerirler.

Pişirilmiş veya soyulmuş domatesleri tercih etmek sindirim sisteminiz için daha iyi olabilir.”

YAĞLI BAHARATLI YİYECEKLER

Kızartılmış ve yağlı yemekler gibi yağ oranı yüksek yiyecekler, sindirimi yavaşlatarak ve bağırsak spazmlarını tetikleyerek IBS semptomlarını şiddetlendirebilir.

Ayrıca baharatlı yiyecekler yemek mide-bağırsak sistemini tahriş ederek ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilir.

Baharat seviyelerini ılımlı hale getirmek ve daha hafif, daha az yağlı alternatifleri tercih etmek semptom yönetimine yardımcı olabilir.

FAZLA TAHIL TÜKETMEK

Tam tahıllar mükemmel bir diyet lifi kaynağı olabilse de, özellikle yüksek glütenli bir diyet, bazı insanlarda irritabl bağırsak sendromu semptomlarını şiddetlendirebilir.

Glutene duyarlı veya intoleransı olan ve gluteni buğday, arpada ve çavdarda bulabilen kişiler için, bunların alımını sınırlamak veya önlemek en iyisidir.

LAHANA

Lahana ve brokoli ve karnabahar gibi diğer turpgillerden sebzelerde bulunan bir tür karbonhidrat olan rafinoz, bazı kişilerde, özellikle IBS'li kişilerde gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Bu sebzelerin kompleks şekerleri parçalanabilir ve buharda pişirilerek veya kaynatılarak sindirimi kolaylaştırılabilir.

İrritabl bağırsak sendromunu yönetmek için dikkatli yiyecek seçimleri yapmak çok önemlidir. Çiğ soğan, çiğ domates, yağlı, baharatlı yiyecekler, aşırı tahıllar ve lahana gibi tetikleyici yiyeceklerden kaçınarak belirtilerin azaltılması ve genel sindirim sağlığının iyileştirilmesi sağlanabilir.

Ayrıca porsiyon kontrolü ve ölçülü pişirme teknikleri IBS'li kişiler için sindirim sisteminin konforunu ve sağlığını artırabilir.