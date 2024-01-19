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Sosyal Medya Sofra kurmak hiç bu kadar pratik olmamıştı!
Sosyal Medya

Sofra kurmak hiç bu kadar pratik olmamıştı!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 21:52:00 - 2024-01-19 21:54:34

Sosyal medyaya düşen pratik sofra kurma yöntemi dikkat çekti. Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir aşiretin yemek sırasında sofra hazırlamak için kullandığı yöntem izleyenleri hayran bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir aşiretin yemek sırasında sofra hazırlamak için kullandığı yöntem dikkat çekti.

Hazırladıkları lavaş ekmeklerini uzun bir sofra bezi aracılığıyla kat kata dizdikten sonra sofrayı kurmak için bezi çekerek oturanların önüne birer lavaş gelmesini sağladılar.

Sofra hazırlamak için aşiret yemeğinde kullanılan bu pratik yöntem sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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