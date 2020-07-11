SODİGEM Müdürü Eraslan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmamasını değerlendirdi:

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya şirketlerinin hukuki anlamda sorumluluk almamak ve hukuki yaptırımlardan uzak kalmak için Türkiye'de temsilcilik açmak istemediğini bildirdi.

Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmamaları konusunda pek çok farklı sebep olabileceğinin altını çizdi.

Twitter, Facebook, Instagram gibi Türkiye'de milyonlarla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarının belirli ücretler karşılığında reklam içeriklerini yayınladığına değinen Eraslan, "Ancak ülkemizde bu platformların herhangi bir temsilciliği bulunmadığından dolayı reklam içeriklerinden elde edilen vergiler yurt dışına aktarılmaktadır. Sosyal medya şirketlerinin temsilci açmamalarının sebeplerinden ilki reklam vergisi ödemekten kaçınmaktır. Sosyal medya şirketleri hukuki anlamda sorumluluk almamak ve hukuki yaptırımlardan uzak kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

- "Verileri Türkiye ile paylaşmak istemiyorlar"

Sosyal medya platformlarının sağladığı faydaların yanı sıra bazı durumlarda ulusal ya da kişisel sorunların yaşanmasına da yol açtığını belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Sosyal medya platformları bu tip sorunlar karşısında ve platformlardaki zamanında kaldırılamayan içerikler için ceza ödemek istememektedir. Aynı zamanda sosyal medyayı devlet kontrolü yerine şirket kontrolü altında tutabilmek adına da temsilcilik açmayı reddetmektedir. Çünkü temsilcilikleri bulunan ülkelerde devlet, bu platformların temsilcilerinden kendilerine sunulması üzere bir faaliyet raporu talep edebilir. Bu bağlamda verileri Türkiye ile paylaşmak istememek de temsilcilik açmak istememenin sebeplerinden biridir. Sosyal medyanın sağladığı özgürlük alanını, anonim hesaplar aracılığıyla eleştiri ve yorum adı altında hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlarla kötü amaçlara yönelik kullanan hesaplar mevcuttur. Bu aynı zamanda yasal bir suçtur. Sosyal medya şirketleri ise ortaya çıkan bu sözde eleştiri-yorum özgürlüğünün kısıtlanmasını olumsuz bir durum olarak değerlendirdiğinden ve anonim hesaplar tarafından yapılan paylaşımların sorumluluğunu almak istemediğinden yine temsilci fikrine sıcak bakmamaktadır."