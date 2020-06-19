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Ekonomi

Sodexo ve Uyumsoft'tan iş birliği

İş birliği kapsamında Sodexo'lu işletmeler e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçerken yüzde 55 indirim ve ilk 3 ay ücretsiz kullanım imkanından faydalanacak

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:06:09 -
Sodexo ve Uyumsoft'tan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Sodexo ve Uyumsoft'un iş birliği çerçevesinde, Sodexo müşterileri ve üye iş yerleri e-fatura ve e-arşiv'e ayda 40 TL'den başlayan fiyatlarla geçip, ilk 3 ay ücret ödemiyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, değişen iş koşullarına uyum sağlayan Sodexo, restoranların ve işletmelerin dijital dönüşümüne destek oluyor.

Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla kurumlara getirilen e-fatura ve e-arşiv zorunluluğu kapsamında Uyumsoft ile iş birliğine giden Sodexo, bu geçiş sürecinde müşterilerine ve üye iş yerlerine özel avantajlar sunuyor.

İş birliği kapsamında Sodexo'lu işletmeler e-fatura ve e-arşiv sistemine geçerken yüzde 55 indirim ve ilk 3 ay ücretsiz kullanım imkanından faydalanacak.



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