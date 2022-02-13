Sodalı yumuşak açma nasıl yapılır? Tam ölçülü sodalı açma tarifi
Kolay açma tarifi | Leziz ve pratik bir tarif arayanlar 'Sodalı açma nasıl olur?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sodalı açma için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü açma tarifi
Kahvaltı sofralarına, beslenme çantalarına uygun bir açma tarifi arıyorsanız; tam yerindesiniz.
Tam ölçülü sodalı açma tarifi
Malzemeler:
- 1 paket yaş maya
- 2 su bardağı ılık süt
- 3 çorba kaşığı toz şeker
- 1 şişe soda (200 ml)
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta (akı içine sarıları dışına sürülecek )
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- Aldığı kadar un (yaklaşık 7-8 su bardağı )
Açmak için
- Oda sıcaklığında margarin
Üzeri için
- 2 adet yumurta sarısı
Sodalı yumuşak açma nasıl yapılır?
Bir yoğurma kasenin içerisine ılık süt, maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika sonra un hariç tüm malzemeyi ekleyin.
Unu ise azar azar ekleyip yoğurun.
Ele yapışmayan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.
Hamurun üzerini örtün ve yarım saat kadar hamurun mayalanmasını bekleyin.
Hamurdan parçalar koparın ve margarinin iç kısmına bir çay kaşığı margarin sürün.
Ardından açmaya şekil verin ve yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
Tepsinin üzerine bir örtü serin ve yarım saat kadar dinlendirin.
Açmaların üzerine yumurta sarısını sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında açmalar kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.