Pratik ve hızlı yapılan sigara böreğinin, küçük bir dokunuşla çok lezzetli ve tel tel oldupunu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız! Sodalı sigara böreği nasıl yapılır? Sigara böreği dolapta ne kadar bekletilir? İşte detaylar...

Çıtırtısı harika, lezzetli bir börek denemek isterseniz doğru yerdesiniz. Oldukça pratik bir şekilde yapılan bu böreğin yufkasının hazır olduğuna inanamayacaklar.

Malzemeler

yarım kilogram yufka

İç harcı için;

Lor peyniri

Maydanoz

tuz, karabiber, pulbiber

Arası için;

2 yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 bardak süt

1 çay bardağı yoğurt

yarım çay bardağı sıvı yağ

yarım şişe soda

Öncelikle yufkaları fazla zedelemeden açın ve 8 eşit parçaya bölün.

Bir kenarda süt, yoğurt, sıvı yağ, soda ve bir yumurta iyice çırpın. Bu sırada sodadan 2 yemek kaşığı kadar ayırın. Yufkaların üzerine bu karışımdan eşit şekilde sürün.

Peynirleri geniş kısma koyarak sigara böreği şeklinde sarın.

Üzerine yumurta sarısı ve ayırdığınız sodayı karıştırarak sürün.

Dolapta 20-30 dakika kadar mutlaka dinlendirin.

170 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Dilerseniz kızartma yapabilir ya da buzlukta saklayabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...