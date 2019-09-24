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Sodalı sigara böreği nasıl yapılır?

Pratik ve hızlı yapılan sigara böreğinin, küçük bir dokunuşla çok lezzetli ve tel tel oldupunu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız! Sodalı sigara böreği nasıl yapılır? Sigara böreği dolapta ne kadar bekletilir? İşte detaylar...

24 Eylül 2019 Salı 10:02
Sodalı sigara böreği nasıl yapılır?

Pratik ve hızlı yapılan sigara böreğinin, küçük bir dokunuşla çok lezzetli ve tel tel oldupunu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız! Sodalı sigara böreği nasıl yapılır? Sigara böreği dolapta ne kadar bekletilir? İşte detaylar...

Çıtırtısı harika, lezzetli bir börek denemek isterseniz doğru yerdesiniz. Oldukça pratik bir şekilde yapılan bu böreğin yufkasının hazır olduğuna inanamayacaklar. 

Malzemeler

  • yarım kilogram yufka

İç harcı için;

  • Lor peyniri
  • Maydanoz
  • tuz, karabiber, pulbiber

Arası için;

  • 2 yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 1 bardak süt
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • yarım çay bardağı sıvı yağ
  • yarım şişe soda

Öncelikle yufkaları fazla zedelemeden açın ve 8 eşit parçaya bölün.

Bir kenarda süt, yoğurt, sıvı yağ, soda ve bir yumurta iyice çırpın. Bu sırada sodadan 2 yemek kaşığı kadar ayırın. Yufkaların üzerine bu karışımdan eşit şekilde sürün.

Peynirleri geniş kısma koyarak sigara böreği şeklinde sarın. 

Üzerine yumurta sarısı ve ayırdığınız sodayı karıştırarak sürün.

Dolapta 20-30 dakika kadar mutlaka dinlendirin.

170 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. 

Dilerseniz kızartma yapabilir ya da buzlukta saklayabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:02
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