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Gıda Sodalı poğaça nasıl yapılır? Nefis kolay poğaça tarifi
Gıda

Sodalı poğaça nasıl yapılır? Nefis kolay poğaça tarifi

Mayalı sodalı poğaça tarifi | Kahvaltıya, beslenme çantasına leziz bir poğaça hazırlamak isteyenler ‘Yumuşacık poğaça nasıl hazırlanır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Sodalı kolay poğaça tarifi

Yeniakit Publisher
2022-10-28 20:48:00 -
Sodalı poğaça nasıl yapılır? Nefis kolay poğaça tarifi

Leziz ve pratik bir poğaçaya kim ‘hayır’ diyebilir. İşte, sodalı mayalı poğaça tarifi:

Nefis kolay poğaça tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 şişe soda
  • 5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1s tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket instant maya

Üzeri için:

  • Çörek otu
  • Susam

Sodalı poğaça nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabının içerisine süt, şeker, tuz ve mayayı alın.

Karıştırma kabının içerisine yumurtanın akını ilave edin.

Ardından kalan malzemeleri ekleyip hamuru yoğurun.

Hamurun üzerini kapatın ve bir saat mayalanmaya bırakın.

Hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.

Arzu ederseniz poğaçanın içerisine peynir, zeytin ya da patates ekleyebilirsiniz.

Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Yarım saat sonra poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.

Son olarak hamurların üzerine çörek otu ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçaları üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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