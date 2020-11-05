Sodalı Ekmek Tarifi- İrlanda Usulü Sodalı ekmek nasıl yapılır?

İrlanda mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçası ekmek ve patatestir. Bu sebeple İrlanda'da çeşit çeşit ekmek bulmak mümkün. İrlandalı Soda Ekmeği ile yapılan şeker, kuş üzümü veya kurutulmuş meyveli tatlı versiyonlar veya kimyon tohumu, rezene veya dereotu içeren tuzlu versiyonları gibi farklı ekmek çeşitleri vardır. Haberimizde klasik İrlanda Sodalı Ekmeği tarifini bulabilirsiniz.

Sodalı ekmek tarifi

Malzemeler

- 2 fincan kepekli un veya tam buğday unu

-2 fincan beyaz un

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karbonat

-2 fincan Yayık Altı Suyu (Buttermilk)

Yayık Altı Suyu (Buttermilk) hazırlanışı

1 fincan süt içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve biraz bekleyin. Buttermilk hazır.

Sodalı ekmek yapılışı

1.Tüm malzemeleri karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.Hamur cuvık olursa bir miktar un ekleyebilirsiniz.

2. Unladığınız tezgahta hamuru yuvarlayın.

3. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamuru yerleştirin.

4. Ekmek hamurunuzun üzerine derin bir çarpı işareti ya da kesik atmayı ihmal etmeyin. Ekmeğin kolayca kabarabilmesi için bu önemli. Pişirmeden önce hamurun üzerini fırça yardımıyla sütle ıslatın.

5. 230 C fırnda 50 -60 dakika pişirin. Afiyet olsun.