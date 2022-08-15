Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!

Domatese kırmızı rengini veren likopen aynı zamanda çok iyi bir antioksidan. Ancak, Likopene zarar vermemek içinse hazırladığınız salçayı direkt güneş ışığına maruz bırakmamanız gerekiyor. Canan Karatay'ın önerisi!

Domates salçası tarifi yazın en önemli kış hazırlıklarından. Hem yaz domatesinin hem de yaz güneşinin vitaminden yararlanmak isteyenler salça hazırlığına başladı. Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Sorunun cevabı evet. Yapmak isteyenler için bu yazımızda tarifini vereceğiz. Peki, en doğru domates salçası nasıl yapılır? İşte Canan Karatay'ın önerisi sizlerle....

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Karatay Mutfağı" kitabından sizler için domates salçası tarifi sizler için derledik. Domates salçasında Canan Karatay'ın en önemli önerisi kaya tuzu kullanmak ve domatesleri güneşte bekletmek. İşte adım adım domates salçası tarifi ve malzemeleri...

DOMATES SALÇASI MALZEMELER

5-10 kilo domates

Kristal kaya tuzu

Sızma zeytinyağı

DOMATES SALÇASI TARİFİ

Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soymadan, iri iri doğrayıp, geniş bir tencerenin içine koyun. Tencereyi orta ısıdaki ocağın üstüne koyup, ara sıra karıştırarak, kaynamaya başlamasını bekleyin ve kaynamaya başlayınca ateşi kısın, ara sıra karıştırıp dibinin tutmasını önleyerek suyunu çekene kadar(60-90 dakika) kısık ateşte kaynatın.

Daha sonra ateşi söndürüp tencereyi soğumaya bırakın. Domatesler soğuduktan sonra ince delikli bir süzgeçten, iyice ezdirerek süzün. Süzdüğünüz domatesleri çelik, emaye veya cam bir tepsiye dökün, üzerine tuz serpin ve temiz bir tülbent bezle örtüp, güneşe bırakın. Salçayı her gün karıştırarak, güneşte bekletip, katılaşmasını sağlayın.(Ortalama 3-5 gün) Salça koyu bir kıvama geldiğinde cam saklama kaplarına doldurun. Üzerine ince bir tabaka halinde zeytinyağı dökün ve kapağını kapatıp buzdolabında saklayın.

DOMATES SALÇASININ PÜF NOKTASI

Domateslerin güneşte iyice kızarmış ve olgunlaşması gerekiyor. Organik domates salçanın lezzetini artırır. İsteyenler domates salçasını domatesleri hiç kaynatmadan rendeleyip, çekirdeklerinden ayırmadan ve daha uzun süre sadece güneşte bekleterek de yapabilirsiniz.

Merak edenler için soda şişesinde domates ve menemenlik tarifi. Hangi yöntemle salça yapmalısınız seçim sizlere kalmış...

Soda Şişesinde Domates Ve Menemenlik Tarifi İçin Malzemeler

40 kilo salçalık sivri domates

3 kilo biber

120 tane soda şişesi

Tuz

Soda Şişesinde Domates Ve Menemenlik Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle domatesler güzelce yıkanır,sonra bütün halde tencereye konulur ve çorba karıştırdığımız blendır ucuyla ezilir ama çok sulanmamalı ,hafif püre kalmalı. Domatesler ağzı açık bir şekilde kaynatılmaya alınır ,ağzı açık olmalı ki kaynarken sarı suyu uçsun gitsin. Ortalama 30 /40 dk kaynadıktan sonra ocaktan alalım ve sıcak sıcak şişelere bir huni yardımıyla dolduralım en son üzerlerine yarım çay kaşığı tuz ekleyelim. Makine ile kapatmadan öncede şişe ağzında kalan kalıntıları temizleyelim ve makine ile kapatalım. Tek farkı biberleri başka biyerde az yağda kavurup 20 kilo pişirip domatese eklemek ve doldurmak.

Şişeler kapatıldıktan sonra büyük bir tencereye dizilip 1 saate yakın kaynatılır ve altı kapalı halde su soğuyana kadar 1 gün bu suda bekletilir, ben bulaşık makinasında kaynatma işlemine karşıyım makinalar en fazla 65° oluyor oysa suyun kaynama noktası 100° yani konservelere ve soda şişelerine vakum yapmak için yetmiyor en iyisi kaynar suda fokur fokur kaynatmaktır.

Püf noktası: Soda şişelerini önce deterjanlı suda bir leğen de bekletin. Sonra üzerindeki kağıtlardan ve yapışkanlardan kurtulmak için güzelce temiz suya alıp durulayın. En son bulaşık makinesine dizip sadece parlaması ve kurmasını sağlayın. Afiyet olsun.

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Salçanın faydaları ve zararları

Salça özellikle A, C, E vitamini, potasyum ve folik asit yönünden zengindir. İçerdiği A vitamini ile göz sağlığı için önemlidir. Katarakt oluşumunu geciktiren bu vitamin düşük ışıkta görmeye, beyaz kan hücresi üretimine yardımcı olmakta, yeni hücrelerin üretiminde önemli rolü olmaktadır.

Salçanın zararları

Fazla tüketildiğinde insan vücudunda göz, böbrek, beyin ve kalp damarlarında tıkanıklıklara ve kanamalara yol açarak ölümcül etkiler yaratabiliyor.