Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi

Türk kahvesi genellikle sade olarak tüketilir. Ama Türk kahvesinin öyle bir çekirdeği vardır ki birçok tat ile mükemmel uyum içerisindedir. Türk kahvesiyle yapılan kahveler gerçekten sınır tanımaz. Sodayla bile hazırlanabilen çeşidi vardır. Bu yazımıza Türk Kahvesinin bayatlamasını önlemek ve değişik Türk kahvesi tarifleri konu olacak. Birçoğu sizi gerçekten şaşırtabilir. Denemekten çekinmeyin, şimdiden afiyet olsun.

Türk Kahvesinin Bayatlamasını Önlemenin Yolları

Türk kahvesi hava ile temas ettiğinde en geç yirmi dört saat içinde bayatlamaya başlamaktadır. Bundan dolayı saklamak önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra kahvenin saklandığı kabın içerisine metal kaşık sokulmaması gerekmektedir. Çünkü metal kaşığın kahvenin tadını bozduğu söylenmektedir. Kahve toz haline olduğundan dolayı zaman içerisinde kahvenin kokusu ve tadı metal kaşığa geçmektedir.

Kahvenin bayatlamasını önlemek için yapılması gerekenlerden biri de Türk kahvesinin buzdolabında saklamamaktadır. Dolap nemli olduğundan dolayı zaman içerisinde kahve rutubet yapmaya başlayacaktır. Bu süre zarfında da bayatlamasına ek olarak topaklanacak ve küf yapacaktır. Yani Türk kahvesini dolapta muhafaza etmek kahvenin içilemez hale gelmesine sebep olmaktadır.

Türk Kahvesinin Bayatlamaması İçin Öneriler

Türk kahvesinin bayatlaması sıklıkla yaşanan bir durumdur. Buna engel olmak için kahvenin muhafaza edildiği kabın içerisine küp şeker koyulması tavsiye edilmektedir. Bu sayede kabın içerisinde bulunan rutubet küp şeker tarafından emilecek ve kahve daha uzun süre boyunca taze kalacaktır.

Küp şekere ek olarak kahvenin içerisine çekilmemiş kahve çekirdeği koymak da küp şeker ile benzer etkiyi yapmaktadır. Orta boy kavanoz için dört tane çekilmemiş kahve çekirdeği eklemek yeterli olmaktadır. Bu sayede hem kahvenin bayatlamasına engel olunmakta hem de Türk kahvesinin o hoş kokusu uzun süre boyunca kalmaktadır. Bu da içilen kahvenin daha uzun süre lezzet vermesini sağlamaktadır.

Türk kahvesiyle yapılan İçecekler

Türk Kahvesiyle Latte Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı türk kahvesi

2 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı şeker

4 fincan süt

Türk Kahvesiyle Latte Tarifi Nasıl Yapılır?

Kahve, su ve şekeri köpürene kadar çırpıyoruz.

Fincanlara eşit bir şekilde bölüştürüyoruz.

Diğer tarafta kaynamış olan sütümüzü kahvemizin üstüne döküp afiyetle içiyoruz.

Kakaolu Türk kahvesi tarifi

Aniden gelen tatlı krizlerinizin varsa veya gündelik yaşantınızda canınız sürekli tatlı yemek istiyorsa birazdan vereceğimiz kakaolu Türk kahvesini muhakkak denemelisiniz. İşte tatlı isteğinize düşman, kakaolu Türk kahvesi tarifimiz…

Malzemeler

2 çay kaşığı Türk kahvesi

Bir çay kaşığı kakao

1 fincan buz gibi su

Kakaolu Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri normal Türk kahvesi pişirir gibi cezvenin içerisine atın ve karıştırın. Karıştırdıktan sonra köpürene kadar pişirin ve ocaktan alın.

Afiyet olsun!

Not: günde en fazla 2 fincan Türk kahvesi içebilirsiniz. Fazlası sağlığınıza oldukça zararlıdır.

Kolay Soğuk Türk Kahvesi

Bunun için 1 kaşık Türk kahvesine 150 ml kaynar su ekleyin. Daha sonra üzerine 5-6 adet buz küpü atın. Bütün bunları karıştırdıktan sonra servis edeceğiniz bardağa alabilirsiniz. Üzerine dilediğiniz gibi süt ekleyerek tadını yumuşatabilirsiniz.

Türk kahvesi ile Soğuk Kahve Yapılır mı?

Cevabımız evet. İşte kolay ve pratik tarif...

Buzlu Sütlü Türk Kahvesi

Buzlu Sütlü Türk Kahvesi Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 kahve fincanı su

150 ml soğuk light süt

4-5 küp buz

Buzlu Sütlü Türk Kahvesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Türk Kahvesi normal şekilde pişirilir. Pişen kahve bir kupaya alınır.

Üzerine soğuk süt, buz eklenir.

Sodalı Çikolatalı Türk Kahvesi

Sodalı kahve olur mu demeyin, oluyor. Çikolatalı Türk kahvesi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız soda eklemeden de bu tarifi deneyebilirsiniz. Sodalı olması Türk kahvesinin acı tadını almaya yaradığı için, hafif tat sevenler bu kahveyi beğendiğini dile getiriyor. Siz de yumuşak bir tat istiyorsanız, sadece çikolatalı yapmak yerine sodalı olanını tercih edebilirsiniz.

Malzemeler

1 fincan soda

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

2 adet küçük sütlü çikolata

1 çay kaşığı şeker (isteğe bağlı)

Yapılışı

1 fincan soda cezveye koyulur. Kaç kişilik yapacaksanız her kişi için birer fincan daha koymalısınız. İçerisine yine kaç kişi için yapılacaksa o kadar kahve, çikolata ve şeker ilave edilir. Fincanlara bölüştürülerek servis edilir.