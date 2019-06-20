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Soda / maden suyu ile yüz yıkamak faydalı mıdır?

Hazımsızlık sorunlarında ilk başvurduğumuz şeylerden biri olan soda sağlık açısından son derece yararlıdır. Son dönemde güzellik sırrı olarak gösterilen maden suyuyla yüz yıkamak sanıldığı kadar faydalı mı?

20 Haziran 2019 Perşembe 16:09
Soda / maden suyu ile yüz yıkamak faydalı mıdır?

Soda / maden suyu hazımsızlık sorunlarını gidermek için sıklıkla tercih ediliyor. Beslenme uzmanları sağlıklı bir beden için minarelli suyun son derece kıymetli olduğunun altını çiziyor. Tansiyon sorunu olmayanların her gün en azından bir şişe maden tüketmesi uzmanlarca belirtiliyor. Sindirim sistemimiz için yararlı olan bu içecek Uzak Doğu'da ise güzellik sırrı olarak kullanılıyor. Uzak Doğulu kadınların birçoğu uyumadan önce yüzlerini maden suyu ile yıkıyor. Peki, bu yöntem cilt için zararlı mı?

Derinlemesine temizliyor

Soda içerdiği minareller sayesinde ciltteki kiri daha iyi temizler. Özellikle ciltteki makyaj temizlendikten sonra soda ile yüz yıkandığında gözenekler açılmış oluyor.

Peeling sonrası önemli

Kadınların birçoğu siyah noktalardan kurtulmak için sık sık peeling uygulaması yapar. Bu işlemin ardındansa gözeneklerin toparlanması için çeşitli tonikler kullanılır. Piyasada bulunan onlarca kozmetik ürün yerine aynı işlemi sodayla da yapabilirsiniz.

pH dengesi

Soda cildin pH dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Musluk suyuyla yüz yıkamak pH dengesini olumsuz etkilediğinden cilt kuruluğuna hatta akne sorunlarına yol açıyor.

Akne ile mücadele için önemli

Musluk suyu akne oluşumunu tetiklediği için sivilce sorunu bulunanların yüzlerini soda ile yıkaması tavsiye ediliyor.

Işıl ışıl parlıyor

Cilt, soda ile yıkandığında daha temiz ve ışıltılı görünüyor.

Hem ucuz hem zararsız

Cildi derinlemesine temizlemek için piyasada satılan ürünlerle kıyaslandığında maden suyu hem daha ucuzdur hem de kimyasal içermez.

 

 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:09
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