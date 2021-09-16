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Kadın - Aile Soda limon çayı
Kadın - Aile

Soda limon çayı

Yeşil çay, limon ve maden suyu birleşerek oluşan soda limon çayı, kilo vermek isteyenler için etkili bir çaydır.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 22:18:00 -
Soda limon çayı

Yeşil çay, limon ve maden suyu birleşerek oluşan soda limon çayı, kilo vermek isteyenler için etkili bir çaydır.

Malzemeler:

  • Yarım litre kaynar su
  • 2 tatlı kaşığı yeşil çay
  • Yarım limon
  • 1 şişe maden suyu

Hazırlanışı:

Yarım litre kaynar suya iki tatlı kaşığı yeşil çayı ilave edin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin.

Yarım limonu kaynayan çaya sıkarak kabuğu ile birlikte çayın içine atın.

Ardından maden suyunu da ekleyerek çayı hazır hale getirebilirsiniz.

Her gün öğün aralarında oda sıcaklığında tüketiniz.

 

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