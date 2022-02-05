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Ekonomi Societe Generale altın tahminini duyurdu: Yüzde 75 ihtimalle...
Ekonomi

Societe Generale altın tahminini duyurdu: Yüzde 75 ihtimalle...

Fransız bankası Societe Generale, 2022 yılı için altın tahminini duyurdu. Bankanın yüzde 75 ihtimal verdiği ihtimale göre ons altın yükselecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 17:29:00 -
Societe Generale altın tahminini duyurdu: Yüzde 75 ihtimalle...

Ünlü Fransız finans kuruluşu Societe Generale, 2022 yılına dair altın öngörülerini kamuouyu ile paylaştı.

Fransız bankası altın için üç senaryoyu gündeme getiriyor. Societe Generale, biraz garantici bir yaklaşım izlediği analizinde yüzde 50'lik bir ihtimal vererek ons altının 1900 dolara yükseleceğini belirtiyor.

Diğer senaryoda ise ons altının 1700 dolarlara gerileyebileceğini ifade ediyor.

Banka son tahmininde ise yine yüzde 25 ihtimal vererek ons altının 2100 dolarları görebileceğini açıklıyor.

Bilindiği üzere gram altını etkileyen iki değişken var. Biri dolar/TL, diğeri ise ons altın tarafı... Yani ons altın 2100 dolarlara yükselirse bunun gram altına yansıması olacaktır.

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