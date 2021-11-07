SOCAR'dan duygulandıran 'Karabağ Zaferi' reklamı
Azerbaycan’ın ünlü şirketi SOCAR Türkiye’nin hazırladığı Sakarya Zaferi ile Karabağ Zaferi’ni “iki devlet tek millet” sloganı içinde birleştiren reklam filmi büyük yankı buldu.
Azerbaycan’ın ünlü şirketi SOCAR Türkiye’nin hazırladığı Sakarya Zaferi ile Karabağ Zaferi’ni “iki devlet tek millet” sloganı içinde birleştiren reklam filmi büyük yankı buldu.
SOCAR Türkiye'nin 8 Kasım Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü için çektiği reklam videosu, Sakarya Zaferi ile başlıyor. Azerbaycan'daki Türk köylülerinin Türk ordusunun kazandığı Sakarya Zaferi'nin haberini alışı ile başlayan reklam, geçtiğimiz yıl soydaş Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarının çoğunu kurtarması ve Türk ordusunun Şuşa'ya girmesi haberini alan Türkiye Türklerinin sevinci ile nihayete eriyor.