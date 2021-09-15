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Ekonomi SOCAR Türkiye’ye yatırım ödülü
Ekonomi

SOCAR Türkiye’ye yatırım ödülü

Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik amacıyla uluslararası faaliyetlerini sürdüren Türk Konseyi’nin Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:09:00 -
SOCAR Türkiye’ye yatırım ödülü

Toplantı sonrası düzenlenen Türk İş Ödülleri Töreni’nde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki iştiraki olan SOCAR Türkiye ‘Türk Konseyi Yatırım Ödülü’nü aldı. SOCAR Türkiye, stratejik sektörlerde üretimin gerçekleştirildiği büyük ölçekli yatırımlarıyla ödüle layık görüldü. Toplantıda SOCAR Türkiye adına ödülü, İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un elinden aldı. Mikayil Yusifov, şunları söyledi: “SOCAR Türkiye olarak Türk dünyasının bu gelecek yolculuğunda güçlü adımlarımızla her zaman varız. Türkiye’deki yatırımlarımızı yalnız Azerbaycan ile Türkiye değil tüm Türk dünyası için stratejik önemde görüyor ve faaliyetlerimizi bu bilinçle sürdürüyoruz. Bu açıdan Türk Konseyi’nden böyle bir ödül almış olmak bizim için bir ödülden çok daha fazla anlam taşıyor. Çalışmalarımızı izleyen ve takdir eden Türk Konseyi’ne ve üye ülkelere SOCAR Türkiye olarak en derin şükranlarımızı sunuyoruz.”

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