SOCAR Türkiye, ‘Yılın Kurumsal Risk Yönetimi’ ödülünü aldı

Küresel enerji pazarında faaliyet gösteren kurumların incelendiği değerlendirmede SOCAR Türkiye, risk yönetimi alanındaki yenilikçi çözümleriyle ödüle layık görüldü. SOCAR Türkiye Risk Grup Koordinatörü Sadig Hajiyev,“SOCAR Türkiye’de risk yönetimini, kurumsal hedeflerimize ulaşmamızda destekleyici bir proses olarak uyguluyoruz. Karar süreçlerinde yenilikçi uygulamalarımızla çıtayı daha da yükselttik. Aldığımız ödül, bu alandaki yeni proje ve yatırımlarımızın tüm dünyaca izlendiğini gösteriyor” dedi. Hajiyev, “Energy Risk Awards, sektörümüzün global oyuncularının risk yönetimindeki performanslarının incelendiği çok önemli bir değerlendirme. Başvuru sayısı ve katılan şirketler açısından oldukça rekabetçi bir kategoride zirveye yerleşmiş olmamız, en iyi uygulamalara göre kurgulanmış ve etkin bir şekilde uygulanmakta olan risk yönetimi performansımızın net bir göstergesi oldu. Covid-19 pandemisi nedeniyle risk unsurlarının arttığı ve daha da belirsizleştiği zor bir dönemde aldığımız bu ödülün ayrı bir anlam ve değer taşıdığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.