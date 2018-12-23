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SOCAR Türkiye ve BP’den petrokimyada yeni ortaklık

SOCAR Türkiye ve BP, yılda 1,25 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit (PTA), 840 bin ton P-Ksilen (PX) ve 340 bin ton benzen üretilmesi planlanan bir tesis için anlaşma imzaladı.

23 Aralık 2018 Pazar 10:10
SOCAR Türkiye ve BP’den petrokimyada yeni ortaklık

SOCAR Türkiye ve BP, İzmir Aliağa’da dünya standartlarında bir petrokimya tesisi kurmak amacıyla Çerçeve Anlaşması imzaladı. Tesiste yılda 1,25 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit (PTA), 840 bin ton P-Ksilen (PX) ve 340 bin ton benzen üretilmesi planlanıyor. SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagıf Aliyev ile BP Global Aromatik Ürünler Birimi CEO’su Luis Sierra’nın imza attığı anlaşmanın ardından iki firmanın tesis için tasarım çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:10
  1. SOCAR Türkiye
  2. BP
  3. İzmir Aliağa
  4. Çerçeve Anlaşması
  5. SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagıf Aliyev
  6. BP Global Aromatik Ürünler Birimi CEO’su Luis Sierra

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