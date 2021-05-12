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Ekonomi SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor
Ekonomi

SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor

SOCAR Türkiye’nin yeni düzene çevik bir şekilde uyum sağladığını ifade eden SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, “Pandemi döneminin getirdiği bazı zorunluluklar nedeniyle çalışma yaşamında da bazı değişiklikler yapılması gerektiğini gördük.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:48:00 -
SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor

En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlığı için geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren birçok şirketten önce başlattığımız evden çalışma sistemi, verimliliğin arttığı ve çalışanların daha mutlu olduğu bir dünyanın kapılarını araladı.

Türkiye için ürettik

Bu zorlu dönemde de Türkiye için üretmeye ve çalışmaya kesintisiz devam ettik. Yıllar içinde dijitalleşme ve güçlü teknolojik altyapı için yaptığımız yatırımların faydasını, özellikle uzaktan çalışma sürecinde gördük. Çalışanlarımızdan da trafikte zaman harcamadıkları için daha az yoruldukları, stres yönetiminin kolaylaştığı, iş ve özel yaşam dengesi açısından daha mutlu olduklarına dair geri bildirimler aldık. Bundan aldığımız güç ve evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimiz sayesinde, esnek çalışma modeline kalıcı olarak güvenle adım atıyoruz” diye konuştu.

Şirket içinde geliştirdik

‘İşte Yenilik’ uygulamasını tüm grup çalışanlarıyla birlikte karar vererek geliştirdiklerini aktaran Uğur, çalışan odaklı bir dönüşüm geçirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Esnek çalışma modelimizi herhangi bir danışmanlık almadan, tamamen şirket içi kaynaklarımızla geliştirdik. Farklı faaliyet alanlarımız olduğu için birden fazla çalışma modeline ihtiyaç duyduk. Öncelikli hedefimiz ise çalışanlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bir sistem kurmak oldu. Adaptasyon süreçlerini kolaylaştıracak çözümler geliştirdik.

‘Esnek çalışma desteği'de sağlanacak

Evdeki çalışma ortamlarını iyileştirmeleri için çalışanlarımıza ‘Esnek Çalışma Desteği’ de sağlanacak. Bu destekle çalışanlarımızın çalışma ortamlarını daha ergonomik hale getirmelerine, internet ve diğer gereksinimlerini karşılamalarına olanak sunacağız. Bu uygulamanın aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize de enerjinin verimli kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması kapsamında katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz.”

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