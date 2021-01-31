  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SOCAR, plastik atıkların kimyasal dönüşümünü sağlayacak
Ekonomi

SOCAR, plastik atıkların kimyasal dönüşümünü sağlayacak

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ürün ve dijital teknoloji geliştirme hedefi ile kurduğu SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş, plastik atıkların kimyasal geri dönüşümü için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak bir proje başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 12:19:00 -
SOCAR, plastik atıkların kimyasal dönüşümünü sağlayacak

Proje kapsamında SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ’de görev yapan araştırmacılar, atık plastikleri temel bileşenlerine dönüştürerek tekrar ve sürdürülebilir bir şekilde plastik hammaddelerin üretiminde kullanılması yönünde çalışma yürütecek.

Atıklar değerlendirilecek

3 yıl boyunca devam edecek olan proje ile SOCAR Türkiye’nin kendi özgün yöntemini ve teknolojisini geliştirme şansına da sahip olacağını ifade eden SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. Genel Müdürü Bilal Guliyev, “Amacımız öncelikle yeni teknoloji geliştirmek. Endüstriyel boyutta uygulanmasına karar verildikten sonra atık yönetimi yapan şirketlerden ve bu atıkların alınabileceği diğer kaynaklardan hammadde sağlanmasını planlıyoruz. Bu proje ile SOCAR bünyesinde açığa çıkan atıkların kullanılması da mümkün olacak. Atık plastiklerin kimyasal geri dönüşümü ile Petkim’in temel hammadde girdisi olan nafta için alternatif bir kaynak geliştirerek bir yandan çevreye ve sürdürülebilir ekonomiye, bir yandan da SOCAR Türkiye’ye rekabet üstünlüğü sağlayacak yeni iş modellerinin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Plastikten motor yağı

Projede, yurtdışında atık plastiklerden motor yağı elde edilmesi konusunda makaleleri yayınlanan ve patent başvurusu bulunan ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Çelik’le birlikte çalıştıklarını kaydeden Guliyev, gerekli deney çalışmalarının tümünün SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ’nün laboratuvarlarında yapılacağını, projede kullanılacak katalizörlerin ise ODTÜ’de geliştirileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!
Gündem

Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabe-i Muaazzama üzerinden çirkin bir provokasyona imza atan LGBTİ'li sapkınlara yönelik twitter paylaşım..
Erken seçim isteyen Meral Akşener'in verdiği tarih
Siyaset

Erken seçim isteyen Meral Akşener'in verdiği tarih "yok artık" dedirtti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında, "21 Haziran'da erken seçim bekliyorum" dedi. Ancak Akşener'in aç..
Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından engelli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay