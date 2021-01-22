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Ekonomi Socar Aviation kendi tesisinden yakıt teminine başladı
Ekonomi

Socar Aviation kendi tesisinden yakıt teminine başladı

Türk havacılık sektörünün yakıt ihtiyacını karşılayan en büyük üç şirketten biri olan SOCAR AVIATION, Adnan Menderes Havalimanı’nda kendi ikmal tesisini faaliyete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:09:00 -
Socar Aviation kendi tesisinden yakıt teminine başladı

SOCAR Türkiye’nin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açılan ihaleyi SOCAR AVIATION markası ile kazanmasının ardından faaliyete alınan Adnan Menderes İkmal Tesisi’nde, 750 metreküp kapasiteli iki adet jet yakıtı tankı bulunuyor. Toplam 2.500 metrekarelik alan üzerine kurulu olan tesis, mevcut altyapısı ile yıllık 182 bin metreküp yakıt kapasitesine sahip. Bu kapasite, havalimanının toplam tüketiminin yüzde 60’ına karşılık geliyor. Bu kapsamda yılda yaklaşık dokuz bin uçağa yakıt ikmali yapılması öngörülüyor.

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